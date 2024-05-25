澄碧邨亂局｜29屋變外勞宿舍住188人　直擊一屋12床位廳放5碌架床

被稱為「隱世孤島」的大嶼山澄碧邨，因5月初發生命案及爆竊案，成為傳媒報道的焦點。這個遠離人煙的別墅屋苑，近年有數百名外勞湧入，常住居民坦言生活大受影響，雙方又因生活習慣及文化差異產生不少磨擦，業主立案法團不斷收到居民投訴，遂向外勞的公司四川電建及各政府部門反映。《香港01》專程到澄碧邨了解，訪問外勞及直擊外勞宿舍，發現一個單位內有12個床位，從宿舍內的名單可見，不少單位有10至12人居住，整個澄碧邨至少有29個單位是員工宿舍，名單顯示共有188名外勞。



工人讓記者參觀宿舍，甫進門即見到客廳擺放了5張碌架床。（蔡正邦攝）

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《香港01》記者本月中旬到澄碧邨了解情況，一名受訪工人表示，他受聘於四川電建，數月前由四川來港，負責鋼筋工作。據他所知，四川電建約有200名工人，部分在長洲居住。而工人的日程很有規律，每日早上7時10分乘公司專船到石鼓洲工作，中午公司有船將飯盒由澄碧邨的中央廚房運往工地，下午5時半收工乘船返回澄碧邨，然後到飯堂用膳，大約晚上9時許睡覺。工人表示，「（晚上）沒有什麽節目，都把澡一洗，都睡覺嘛」，放假則有同事會乘船到長洲買東西。公司叮囑他們不要四處走動，「 我們不能出去，不能去擾民」，否則會有處分。他自言來港工作數月，暫未知具體違規處分的措施。

不過記者就發現四川電建曾張貼一份「處罰通知單」，列明有員工曾在澄碧邨第3座對開路面隨意吐痰，違反了公司守則，被罰款100元港幣。通告又要求員工自覺遵守規定，不得在公共區域隨意吐痰、吸煙、大聲喧嘩及亂扔垃圾。不過根據勞工法例，僱主只能扣除員工實際缺勤時間的工資，否則屬違法。

四川電建張貼一份「處罰通知單」，有外勞因隨意吐痰被罰款100元港幣。（蔡正邦攝）

工人隨後讓記者入內參觀宿舍，該單位實用面積約653呎，有一廳一房及獨立廚廁。甫進門，即見到客廳擺放了5張碌架床，正中央有一張圓枱及7張木櫈，房間亦有兩張雙人床。工人說，只有較早來的工人才可住房間。

其後記者在邨內視察時，又見到一份「澄碧邨住房明細」，清單羅列其四川電建在澄碧邨租用29個單位，又詳列序號及房間號碼，寫明每間房的入住人員姓名，部分單位無人居住，多個單位有10至12人居住。其中一個單位用作招待所，另有一單位標明4月15日起租。而整份名單共有188個工人姓名。

早前勞工處回覆《香港01》查詢指，2019年至2023年期間，處方根據「補充勞工計劃」批准590名輸入勞工為「綜合廢物管理設施第一期」工程工作。計劃規定，僱主為輸入勞工提供的住宿必須符合計劃「標準僱傭合約」所訂的標準。在這前提下，僱主可自行安排輸入勞工的住宿。

根據「標準僱傭合約」所訂的標準，居所必須為清潔及獨立單位，每人所佔淨樓面實用面積最少為 3.4 平方米（即36.6平方呎）。居所內必須免費為僱員配備廁所、洗澡及煮食設備；電力及食水供應； 以及基本家具、器具及物品，包括床、毛氈、枕頭、電風扇、雪櫃。而睡房必須與休息室或客廳分隔；以及每間睡房不得設床超過6張 。

以記者參觀的外勞宿舍為例，單位面積約653呎，有12人居住，即人均居住面積約54.42平方呎，滿足到「標準僱傭合約」所訂的標準。不過客廳擺放5張「碌架床」又有否違反相關規定？《香港01》向勞工處查詢，勞工處回覆指曾多次巡查位於澄碧邨、長洲及東涌的輸入勞工居所，沒有發現違反「標準僱傭合約」所訂標準的情況。

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