澄碧邨亂局｜外勞嘆改陋習仍遭歧視　列港人惡習：我們包容心強大

被稱為「隱世孤島」的大嶼山澄碧邨，近年有數百名外勞湧入，人數超越常住的居民，被居民認為是屋苑治安變差的主因，以致竊案頻生。而雙方因生活習慣及文化差異時有磨擦，產生隔閡，法團又批評外勞的公司四川電建未有積極配合屋苑管理措施，早前張貼通告禁止外勞乘搭往返長洲的專船，又要求外勞撤出澄碧邨，結果引發新一輪爭議。《香港01》專程到澄碧邨視察及訪問了外勞，他們指公司循正規途徑來港工作及租屋，沒有侵犯任何人的權利，加上公司有嚴格管理制度，工人剛到埗時出現的陋習已改，但仍遭屋苑居民多番投訴，認為受到歧視，坦言：「我們包容心比他們強大，實際上香港人也有很多不好的習慣。」



傍晚大批工人收工乘船返回澄碧邨。（蔡正邦攝）

現時約200名四川電建的工人居住在澄碧邨，他們大多是四川人，來港參與石鼓洲焚化爐工作，每日均乘船往返澄碧邨與石鼓洲，兩地相距僅幾十分鐘船程。然而這批四川工人入邨後，就因生活習慣等問題與居民產生磨擦，有居民向四川電建反映問題。據知，現時四川電建要求工人不要四處走動及乘搭電梯，避免令居民困擾，又在屋苑走廊張貼告示，提醒工人守規矩。

四川電建職員李小姐坦承，工人剛到澄碧邨時，可能談吐有些不合適，也確實有抽煙及吐痰的習慣，但公司有嚴格的管理制度，甚至不允許工人坐電梯，盡量減少對居民造成困擾，現時情況已經改善了。她又舉例指，每天只要見到地上有煙頭都會撿起，但近來發現撿到的大部分煙頭都是香港人抽的，直言：「這是只准州官放火，不許百姓點燈。」她表示公司屬於央企，是透過正規途徑來港做石鼓洲項目工程，亦循正規途徑租住澄碧邨的單位，沒有侵犯任何人的權利。

至於邨民指控的治安及爆竊問題，李小姐說工人飲酒後爭執「確實有這麼一次」，但並非經常發生；又指無證無據不能指控工人涉嫌爆竊，「偷竊案跟我一定有關嗎？我覺得需要等到抓到內地那兩個人，然後拿出證據來，我連這些人是誰我都不認識。他還偷了我（公司），我比誰都更想抓住他。」

李小姐表示曾與澄碧邨法團多次溝通，「他們明確說出了這個話，覺得我們進來了就影響了他們，為什麼要到這裏來」，李小姐坦言：「這個地方歧視不是一天兩天的事情。」又說：「我來是幹嘛呢？我是來建設石鼓洲項目的，我不是來搗亂的。我委屈得很，我前方本來壓力就很大，後方還要給我製造這麼多壓力矛盾……這個鬼地方讓我對香港的好印象一點都沒有，我們回到內地，我們一樣的幹工作。」

李小姐（中）及不願透露姓名的工人（右）表示在澄碧邨居住備受歧視。（蔡正邦攝）

另一名工人舉例指，早前用幾萬元修理院子的籬笆及在門口豎立接收信號的天線，但被居民投訴不美觀，「我們全部把它拆了」。他反指居民用破布作籬笆，難道又美觀？「這個就是明顯的歧視我們了」。

他又補充指，傍晚有居民遛狗，有時會留下一地糞便，「假如說是我們這樣，那就肯定就投訴我們」。他直言：「我們沒有反投訴他們，是因為我們包容心比他們強大，並不是說我們覺得他做的什麼事情都對，實際上香港人也有很多不好的習慣。」他認為自己在澄碧邨居住，始終屬外來的，故不想與居民衝突，「實際上我們是在包容他們，不是他們在包容我們」。他認為香港在世界上都算是繁華，但今次的經驗確實令他失望，「他們思想比較狹隘，比較自私，就是我說的一葉障目」。

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