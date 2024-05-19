華豐大廈｜災後竊案頻仍　七旬婦搬走重返　揭$55萬財物不翼而飛

今年4月10日發生5死40傷奪命大火的佐敦華豐大廈，災後竊案頻生。今日（19日）又再揭發爆竊案。傍晚6時許，10樓一名姓程（71歲）女戶主返抵時，發現屋內遭人大肆搜掠，點算下赫見值約30萬元的珠寶首飾、7支共值約10萬元紅酒、7萬元現金、4萬元的相機及兩個值約4萬元的CHANEL手袋不翼而飛。

據了解，女戶主自上月火災後搬走，期間曾返回單位視察，並無異樣；惟今日再返時揭發遇竊。警方經調查後，不排除賊人沿單位天井窗花潛入犯案，將案件列作「爆竊」處理，油尖警區刑事調查隊已接手跟進。



警員在遇竊單位調查。（羅日昇攝）

佐敦華豐大廈於4月10日發生三級大火，造成5死40傷。火劫後，大廈竊案頻生；災後第4天放在大廈天台、總值20萬元的兩部電梯的零件不翼而飛；5月2日，二樓有3個單位接連遭爆竊，一間佛堂損失約1.6萬元財物，包括佛像、5個花瓶及供品；另一間賓館損失約200元；亦有一間醫館門鎖被撬，幸無損失。

據早前居民提供的閉路電影片段可見，一名頭戴鴨舌帽、身穿白衣橙褲的可疑男子，曾於凌晨潛入華豐大廈，手持木梯四處張望。據悉，災後所鋪設的全新電線，兩度被人偷去。