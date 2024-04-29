華豐大廈火｜勁力健美中心傳結業　馬老闆茫然剖白：74歲人點做吖

「好痛心，唔識用言語表達‥‥‥」4月10日佐敦華豐大廈5死40傷三級大火，奪走的不單止寶貴性命，還有作為老闆的畢生心血。逾40年歷史的「始祖級」鐵館勁力健美中心慘遭火劫蹂躪，滿目瘡痍，結業傳聞甚囂塵上。老闆馬先生今日（29日）親身向《香港01》剖白，他雖未直接回答是否結業，但慨嘆「做就冇得做㗎喇‥‥‥74歲人點做吖？」數十年心血毀於一旦，面對殘破的鐵館、兄弟般的學員、滿佈荊棘的前路，馬老闆患得患失，眼泛淚光稱：「人生有幾多40年？」



勁力健美中心馬老闆今午（29日）親身向《香港01》剖白，言談期間一臉茫然，患得患失。（黃學潤攝）

馬老闆今午在華豐大廈樓下接受《香港01》記者訪問，被問及早前在網上流傳的結業通告是否真有其事，會否另覓地方東山再起，他未有直接回答，只坐於凳上若有所思，時而沉默、時而搖頭、時而苦笑，最後一臉茫然稱：「做就冇得做㗎喇。我年紀大喇，74歲人點做吖？」

今次火災對馬老闆影響深遠，不但自己的畢生血汗付諸流水，還有他與學員之間的深厚情誼，有人加入勁力5年以上、有人20年以上、有人更已退休享福。各人自有各人福，但對馬老闆來說，大家均有一個不變的共通點，就是他們在勁力的時光均佔了人生大部分時間，「兄弟咁樣‥‥‥」

火災當日，勁力曾被誤傳是起火地點，馬老闆指無人因此怪責，「但如果講今次火災（燒得）最嚴重，真係我間健身室‥‥‥」言談之間，馬老闆顯得心事重重，患得患失，災後他每隔一、兩日便會返回鐵館視察，又指當務之急是重駁水電，其他一概未知，「人生有幾多40年？心血嚟‥‥‥好多嘢都好珍貴。」

勁力健美中心馬老闆今午（29日）親身向《香港01》剖白，顯得心事重重，患得患失。（黃學潤攝）

佐敦道華豐大廈三級火，發生於4月10日早上7時53分，最終3男2女不治，40人受傷，其中一名死者疑由高處墮下。起火位置在大廈1至2樓的光井，事後位於1樓、1982年開業的勁力健美中心嚴重焚毀，滿目瘡痍，灰燼遍地，碎裂的時鐘指針停留在當日約8時13分。

一周後，網上流傳勁力健美中心的結業通告，內文透露「三級火對大廈低層造成極嚴重破壞，中心損毀嚴重，東主馬宗蔭決定即日起結束營業。」惟馬老闆未有就傳聞現身交代。

碎裂的時鐘指針停留在事發當日約8時13分。（《香港01》記者攝）