水泉澳斬人｜思覺失調致幻覺幻聽　服藥可控　醫生﹕暴力傾向不高

沙田水泉澳廣場昨日（23日）發生斬人案，43歲男子持刀闖入大快活襲擊女收銀員，餐廳經理、廚工及多名街坊合力將疑兇制服。據了解，疑犯有思覺失調紀錄10多年，疑近一年未有覆診及停藥。有精神科醫生指出，思覺失調的患者，受幻覺幻聽等影響，誤以為被傷害而作出反抗行為，但患者的暴力行為佔社會整體暴力事故低於百分之五，而且病人如獲得適切的治療，病情可以得到控制。



水泉澳廣場大快活分店昨日發生傷人案，3人受傷。（黃學潤攝）

精神科專科醫生麥永接稱，暫時醫學上未完全理解思覺失調的成因，遺傳是有機會增加患病機會，外在壓力也是因素之一。思覺失調患者在思想和觸覺上與現場脫離，包括出現妄想、被害妄想、幻聽及幻覺等狀況，又會以為被害而作出反抗行為。

麥醫生續指，病人的病識感弱，就是不察覺自己患病，不意識該些狀況是病徵，誤以為是真實，以致延誤求診。麥醫生稱，研究發現嚴重精神病, 包括思覺失調, 佔整體社會暴力事故低於百分之五，暴力傾向不高，服藥是可以控制病情，巿民不宜對這類病人過份恐慌。

案發於昨日晚上7時12分，一名男子在水泉澳廣場大快活內，以刀襲擊50歲朱姓女職員。警員接報到場，該名男子已被場人士制服，隨即將他拘捕。疑犯姓林43歲，他涉嫌以一把長約30厘米的廚刀襲擊朱女、46歲黃姓男職員，而44歲姓霍男顧客制止林男期間受傷。案件交由沙田警區重案組跟進，3名傷者送院，另外一名42歲樂姓懷孕女職員受驚不適，一併送院治理。疑犯手和臉受傷，送往威爾斯親王醫院後，再轉送至大埔醫院治理。

持刀男子逃至街市對開遭途人制服，再交由警員處理。（facebook／水泉澳@水仔大家庭 Chrissie Ma）

女職員須送院治理。