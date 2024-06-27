國泰客機巴黎返港疑襟翼故障　宣佈緊急狀況　安全折返戴高樂機場

撰文：凌逸德
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一架國泰航空波音777客機，於本港時間昨日（26日/周三）晚上7時半左右，從法國巴黎戴高樂國際機場起飛，返回香港。惟當起飛不足一小時，機師發現客機有機件故障遂向塔台宣佈緊急狀況，要求折返戴高樂機場，並於空中盤旋放油後，大約於本港時間晚上9時13分，客機安全降落。國泰表示，事件中沒有人受傷，並向受影響乘客致歉。

圖為一架國泰航空波音777-300ER客機。(資料圖片)

涉事的波音777-367ER客機，注冊編號為B-KQM。消息稱，事發時客機起飛不久，機師發現懷疑襟翼（Flaps）故障，起飛後未能收起。襟翼為現代固定翼飛機中，不可或缺的一項機件。襟翼是設在機翼上的可活動組件，以改變剖面弧度，來增強飛機的升力。通常在飛機起飛或降落、飛行速度較慢時，需要將襟翼拉出增加升力，確定飛行安全；但由於展開襟翼後空氣阻力增加，故起飛後需適時將其收起，以免阻礙飛行。假如在高速時展開襟翼，有可能造成損毀，相當危險。

涉事CX260航班在法國上空盤旋後安全折返巴黎。(圖片來源：Flightradar24.com)

根據航班追蹤網站Flightradar24資料顯示，該客機於協調世界時（UTC）11時35分，在巴黎戴高樂機場（CDG）的09R跑道起飛，大約10分鐘後，當時飛航高度約8,000呎，飛機即在上空法國境內上空盤旋。於本港時間8時23分（12:23 UTC），機師透過應答機（Transponder）調至代號7700，即代表該飛機宣佈進入緊急狀況。客機隨後升至11,000呎，並改於另一地點上空盤旋。最終，客機在協調世界時13時13分，安全降落在戴高樂機場26R跑道。

據了解，由於客機需飛行逾13小時才能返抵本港，故當時入了大量燃油。如直接降落有機會超重釀成危險，故須在空中盤旋執行放油程序，確保機身重量合符安全始能降落。

CX260航班機師將應答器調至7700代碼，代表飛機進入緊急狀況。
國泰航空(資料圖片／余俊亮攝）

國泰航空回覆《香港01》查詢時指，於6月26日中午1時（當地時間），由巴黎前往香港的CX260航班，因航行期間懷疑機件故障，故按既定程序折返巴黎戴高樂機場，航班已安全降落並返回停泊位進行檢查，事件中並無機組人員或乘客受傷。目前工程人員正檢查客機。

發言人續指，期間國泰航空不時為乘客提供航班的最新通知，並為他們提供適切協助。國泰稱，一向以乘客及機組人員的安全為首要考慮，並就事件對乘客帶來之不便衷心致歉。

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