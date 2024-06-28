山景邨企圖謀殺｜疑點炭致妻女險死　男子控4企圖謀殺罪周六提堂

前日（26日）清晨屯門山景邨景安樓發生企圖謀殺案，一名懷疑財困的男子，疑曾在屋內燒炭，之後離去；其妻子與3名僅13至16歲的女兒被迷暈，幸妻子及時醒來，救回自己與女兒的性命。警方同日拘捕涉案43歲姓黃男子，今日（28日）暫控他4項企圖謀殺罪，案件將於明日（29日）上午在屯門裁判法院提堂。



警員封鎖單位調查。

消息稱，事發單位女戶主姓梁44歲，與姓黃丈夫（43歲）育有3名女兒，分別13、15及16歲，一家四口住在山景邨景安樓。警方重案組接手調查後，發現女戶主4母女於事發前一日（25日）吃過由男戶主所煮的晚餐後均有睡意。其中長女凌晨醒來時，發現單位門戶被牛皮膠紙封閉，其後父親獨自離家。最終，女戶主醒過來發現有燒炭痕迹而報警，4母女險死還生，先被送往屯門醫院，其後轉送東區醫院救治，情況穩定。

鄰居憶述，平時涉事單位會打開少少門以作通風，但事發前晚上9時許就關門，比平時較早。

警方翻查閉路電視及分析後，於事發當日（26日）傍晚在旺角一間賓館拘捕黃男。警方經初步調查，懷疑有人因生意周轉問題，受經濟壓力所困擾，於是打算與家人自尋短見。

現場景安樓。（羅敏妍攝）

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