將軍澳綁架案｜家長感匪夷所思 會盯緊子女 戴智能手錶GPS定位
撰文：黃梓霖 梁偉權
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將軍澳廣場發生駭人聽聞的3歲男童綁架案，幸警方閃電破案拘2女，並安全救出男童。警方交代案情時透露，初步相信2女疑犯與受害家庭不相識。綁架案震驚全港，家長人心惶惶，認為事件荒謬及匪夷所思。不少家長俱表示會看緊子女，確保他們在視線範圍以內，並考慮為子女準備有GPS追蹤功能的智能手錶，隨時掌握他們的位置。
劉太對事件表示震驚，形容是匪夷所思，「點解可以咁多人，佢都可以落手」。她會確保子女在自己視線範圍以內，「有時拖唔到，都盡量隻眼要望住，唔好畀佢走開」。平日亦有指導子女要保護自己，切勿走到暗角處，或接受陌生人送贈的物品或食物，「要say no，因為個啲你唔知係咩，隨時有危險」。她考慮要子女佩戴智能手錶，一旦他們遠離家長身邊，亦可容易追蹤他們的位置。
梁先生則指，港人應守望相助，若見到獨行兒童，或者與可疑人士接觸時，應多留意，及時介入了解。至於替子女添置智能手錶或手機，他認為值得考慮，「而家科技昌明，其實係可以，都係一個唔錯的選擇。」
家長鄭小姐亦表示，會拖緊子女，提醒他們不可以自己周圍走。她本身亦有為子女準備智能手錶，透過GPS追蹤位置。
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