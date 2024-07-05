暑假在即青少年易涉毒或醉酒惹禍　警蘭桂坊派傳單宣傳禁毒

警方今日（5日）起一連兩個月暑假，會同中區少年警訊、禁毒處進行「匯流」(MINGLEFLOW)行動，高姿態巡邏中區的娛樂場所及查牌，今日（5日）主動向青少年派發禁毒宣傳單張，以打擊午夜罪行及毒品相關的非法活動。



據過往經驗，警方留意到暑假期間會年少年醉酒惹禍、涉及毒品案數量會有上升，不法分子以謊言及軟性包裝吸引青少年涉毒。

警方等多個單位在蘭桂芳一帶派發禁毒單張。（陳浩然攝）

警方中區警區總督察（刑事）郭進傑現向傳媒表示，根據過往經驗，暑假期間牽涉青少年的案件都有若干程度的升幅，不論是受害人還是被捕人，包括醉酒不能夠看管財物以引惹偷竊、受酒精影響變成性罪行受害者、不法之徒誘使青少年吸食毒品、以暑期工作幌子 招募青少年協助販毒。郭更指，上年深夜在娛樂場所發現未成年人士在持牌場所消遣逗留，因此對有關處所採取執法行動，以確保相關處所並無售賣酒精類飲品予未成年人士。

郭進傑提醒，青少年在娛樂場所消遣的時，需保持警惕、遠離毒品。因為不法分子喜歡利用新式包裝，如糖果、曲奇去掩飾毒品；或者會向謊稱：毒品對身體無害或不會成癮、甚至托出未成年干犯毒品罪行不會有刑事責任。

警方等多個單位在蘭桂芳一帶酒吧，向旅客派發禁毒單張。（陳浩然攝）

警方等多個單位在蘭桂芳一帶酒吧，向旅客派發禁毒單張。（陳浩然攝）

行動期間，警員及其他單位不忘向在場旅客及不同國籍人士宣傳禁毒訊息。期間一名在酒吧飲啤酒、食雪茄的內地男子問警員：「我吸雪茄算吸毒嗎？」對面男子立即打完場說：「不要嚇人。」少年警訊會員晚上在餐廳派傳單期間，更有市民貼心著他們「快啲返屋企。」

內地旅客在路邊嚐雪茄、飲啤酒。（陳浩然攝）

少年警訊成員在餐廳派發禁毒單張。（陳浩然攝）

郭進傑表示，中區警區於上年社會復常後第一個暑假，首次舉行「匯流」行動，主動宣傳及重點巡查娛樂場所，以情報主導的執法行動，保護青少年、打擊相關罪案。郭稱，上年暑假，警方成功偵破了8宗毒品相關案件，拘捕了10名涉及販毒及藏毒的人，成效顯著，故今年會繼續行動。

警方向在場人士派發禁毒單張。（陳浩然攝）