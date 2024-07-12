警破千萬財務中介騙局拘7人　公司老闆亦中招　有人二按交保證金

警方展開代號「煙河」行動，搗破一個有黑幫背景的假財務中介公司拘捕7人，包括集團主腦及骨幹成員，他們涉嫌以低息貸款為名詐騙13名受害人，涉款達971萬元。涉案假財務中介於銅鑼灣駱克道設有寫字樓，案中騙徒以不同藉口，例如保證金、資產審查等要求受害人作預先付款，事主不虞有詐，過數後卻遲遲無消息，始知受騙，而騙徒早已挾款潛逃。受害人來自不同階層，當中包括公司老闆、專業人士等，部分受害人本身已背負債務，其中一人損失金額高達190萬元。



警方灣仔警區重案組第一隊高級督察陳敬樂（左）和總督察（刑事）荀寶珍（右）向傳媒簡報案情。（陳浩然攝）

灣仔警區重案組第一隊高級督察陳敬樂陳述案情指，13名受害人職業包括公司老闆、專業人士、藍領及退休人士等，受騙原因不外乎個人原因急需金錢、公司周轉困難、供養子女到海外讀書等，部份受害人本身已債務累累，今次受騙更是雪上加霜。今次事件中，個別受害人最高的損失高達190萬港元。

行動中，警方起獲的借貸文件。（陳浩然攝）

由於受害人數目及損失眾多，案件交由灣仔警區重案組第一隊統籌及調查。警方經深入調查，並翻查港九新界的閉路電視及情報分析，於10日及11日成功鎖定犯罪團伙7名成員的身份及其藏身地點，並拘捕6男1女，年齡介乎26至72歲。

陳敬樂指，詐騙集團分工細明，猶如正規公司，犯罪手法是分為四個層級，當中兩名骨幹成員負責以假名在中介公司接見受害人及收取騙款；一人為公司登記人及租客；一名傀儡戶口持有人，以及3名詐騙電話登記人。被捕人士報稱無業或藍領，部分人士有三合會背景，2名骨幹成員被通宵扣查，其他人員則獲准保釋候查。

行動中，警方起獲他們用作詐騙受害人的電話、犯案時穿着衣服、八達通，貴重財物如名貴手袋、珠寶手飾，以及收取騙款銀行卡等

行動中，警方起獲集團成員的貴重物品，當中不乏首飾及名牌手袋。（陳浩然攝）

調查發現，受害人先後於今年2月至5月，收到訛稱為各大銀行職員的來電，推銷低息貸款。當受害人表示有興趣後，隨即收到涉案中介公司職員來電，指稱已收到有關銀行轉介，受委託處理受害人的貸款申請。

中介公司職員以不同藉口，例如保證金、資產審查、需要還清受害人舊有的債務、提高環聯信貸評級等，要求受害人預先付款。部分不能夠承擔預先付款的受害人，更被慫恿到財務公司「借上借」，甚至二按自己的物業。然後受害人被誘使到銅鑼灣的中介公司寫字樓見面，其間騙徒以虛假的借貸合約文件進一步騙取受害人信心，並向受害人收取現金，或指示受害人轉賬至一些傀儡戶口。為了有時間夾帶私逃，騙徒會叫受害人耐心等候消息，等到受害人發現自己被騙，騙徒已經清理現場，人去樓空。

犯罪團伙的金字塔結構。（警方提供）

犯罪集夥的作案手法。（警方提供）

警方呼籲市民應下載警方防騙伺服器手機應用程式，當收到可疑來電時，市民可以在搜尋器上確認來電是否被標籤的詐騙電話。防騙伺服器更會在收到來電時，發出自動提示，減少受騙機會。

警方又提醒市民切勿輕信來電者，應主動致電有關銀行或機構核正身份及真偽。無論如何，正常銀行絕不會將客戶轉介到中介公司處理借貸手續，或要求客戶向另一財務公司借貸已清還原有貸款。

對於市面上的財務中介，市民可以於公司註冊處網頁查閱持牌財務中介名單。另外中介人牌照規定財務中介不得向客戶收取費用、保證金等。記住「咪俾錢中介」。如市民懷疑家人朋友，已經被這間虛假財務中介公司詐騙，請致電69212160聯絡。

警方展示犯罪集團獲取受害者的步驟。（警方提供）