反詐騙聯盟南區辦嘉年華宣傳防騙訊息　市民現身訴說擊退騙徒方法

網絡騙案及電話騙案經常發生，受害者以長者佔多數。港島南區是全港長者人口比例最多的地區之一，「民間反詐騙大聯盟」繼於九龍黃大仙區後，今（27日）在南區舉辦防騙教育嘉年華。出席活動的市民輝哥近日憑個人機智成功「擊退」騙徒，並成功保護妻女「免遭毒手」，輝哥呼籲街坊小心：「啲騙徒好犀利，連個仔北上剝牙都知。」



輝哥提醒街坊要小心騙徒（李宇婷攝）

輝哥今日參與嘉年華時指，卜兒子最近北上剝牙，之後他收到訊息訛稱是其兒子，要求他轉3千元周轉，輝哥感覺可疑，致電防騙熱線了解，熱線建議他致電兒子了解，經澄清後，他提醒他的太太和女兒提防。果然，其妻女之後先後接收到詐騙信息，但有幸輝哥早作提醒而未有中招。輝哥懷疑騙徒入侵兒子的通訊軟件以掌握其行踪，看準時機行騙，非常聰明：「騙徒都係有把握先去呃」，呼籲老友記提防。

召集及成立大聯盟的選委界立法會議員吳傑莊致辭時指，大聯盟成立近半年，在地區組織第三次活動，希望繼續在各區宣傳反詐騙，他呼籲街坊不要打開任何可疑連結，任何轉賬前也要再覆核。

南區區議員朱立威則指，騙徒手法層出不窮，呼籲居民要多加交流，關心身邊鄰里，發揮守望相助精神；同為當區區議員的張偉楠指，其辦事處收到不少街坊有關詐騙的查詢，希望街坊多了解防騙訊息，也不妨多提點身邊朋友。

南區民政事務專員鄭港涌說，除向老友記宣傳防騙信息外，騙徒目標不止老友記，希望不論年紀也要和身邊的朋友分享防騙信息。他又提供貼士，指地區關愛隊外出服務時會穿著關愛隊背心和有證件，民政事務總署亦有熱線供市民查詢，協助確認關愛隊身份。