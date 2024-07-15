多啦A夢展│12米高裝置因狂風雷暴暫時放氣　愛好者半夜趕至感失望

因應天氣可能轉差，「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」主辦單位於今日（15日）凌晨公布，已為戶外展區的12米高多啦A夢充氣裝置暫時排氣，以顧及公眾及工作人員安全。有於凌晨剛下班的多啦A夢迷，冒雨到尖沙咀海旁打算一睹巨型多啦A夢，惜事與願遺：「有少少失望囉!」



巨型多啦A夢放氣後變成一灘藍色軟布。(陳永武攝)

主辦單位於今日凌晨1時半左右，在facebook專頁宣佈：「因應天文台預測今日（7月15日）風速達到六級，並有狂風雷暴，為顧及公眾及工作人員安全，戶外展區的12米高多啦A夢充氣裝置，將會暫時排氣，並於天氣及環境許可下充氣並展出；至於12米多啦A夢充氣裝置以外的其他展品，包括地下及六樓展區，將如常開放。主辦單位會密切留意天氣變化，並於天氣惡劣時公布最新展出狀況，敬請留意官網及社交平台公布。」

巨型多啦A夢放氣後變成一灘藍色軟布。多啦A夢迷莫小姐感失望。(陳永武攝)

《香港01》記者於凌晨1時50分重返尖沙咀展覽場地，可見該隻12米巨型多啦A夢已經放氣，變成一灘藍色軟布。多啦A夢愛好者莫小姐，於今日凌晨2時左右抵達尖沙咀海旁，打算一睹巨型多啦A夢，然而巨型公仔已經放了氣：「有少少失望囉！」被問及為何半夜才來，莫透露自己為保安員，需長時間工作，收工時已經是半夜，故從深水埗工作地點趕來，已經是凌晨時分。所幸她居於尖沙咀區，故打算稍後有空再來看。

巨型多啦A夢放氣後變成一灘藍色軟布。(陳永武攝)

「100%多啦A夢&Friends巡迴特展」昨日也受惡劣天氣影響，預約免費展區的4時30分及5時場次因落大雨暫停，主辦當局即時疏散場內人士，現場逾百人逗留在展區外。主辦當局6時許再公布，指由於天氣突然轉壞，為顧及安全，昨午4時起K11 MUSEA六樓空中樂園及地下免費戶外展區暫停開放。當晚全部場次也取消，已安排持票人士再擇其他時間入場。