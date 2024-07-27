501綠Van四線收多錢　營辦商貼退款通告　乘客批「陰啲陰啲」收多

北區4條專線小巴線收多乘客錢逾兩個多月，每程額介乎3毫至1元不等，料共收多乘客約多7萬元。下午的501A及501C粉嶺雍盛苑站頭，現場貼出退款通知，指是公司定期巡查發現，其中501A、501C及501K收多3毫，501S號線則收多1元，稍後公布退款安排。



多名司機稱不知情，亦有乘客不知被收多，至隨記者上車看收費才驚覺原來今已「減」回原價，她認為運輸署應嚴加監管：「搭去聯和墟得呢架，無啦啦收多咗都要畀，佢陰啲陰啲收多咗我都唔覺。」



運輸署今日（27日）公布北區4條專線小巴線收多乘客錢逾兩個多月，每程額介乎3毫至1元不等，料共收多乘客約多7萬元。（王譯揚攝）

粉嶺雍盛苑站頭視察，站頭今日未有貼收費表，但有張貼由營辦商發出的退款通告，指是該司定期巡查發現車費系統有誤差。（王譯揚攝）

今次4條路線涉及富明有限公司營辦的第501A、501C、501K和501S號線共四條新界綠色專線小巴路線，其中三條是來往粉嶺雍盛苑、欣盛苑至聯和墟的循環線，501S則為來往上水、粉嶺至觀塘的通宵路線。

記者下午往粉嶺雍盛苑站頭視察，站頭未有貼收費表，但有張貼由營辦商發出的退款通告，指是該司定期巡查發現車費系統有誤差，原價5.4元的501A、501C及501K誤收多3毫至5.7元；通宵線501S則收多1元至28元，會向乘客退款但安排稍後公布。

501A、501C及501K收費已由原來5.7元回落至5.4元。（王譯揚攝）

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多名501系線路小巴司機稱不知情，有司機稱公司5月19日起收取5.7元，但今日開始「減」為5.4元，公司未有交代原因；另有享2元乘車優惠的乘客稱因無影響，故留意事件。

居民成小姐聽聞事件後，隨記者上車再看一次收費，才驚覺車費已由5.7元回落至5.4元。成小姐則一星期坐三四次該線小巴，認為營辦商必須解釋多收原因，運輸署也應嚴加監管把關，「搭去聯和墟得呢架車，無啦啦收多咗都要畀，佢陰啲陰啲收多咗我都唔覺。」

成小姐聽聞事件，隨記者上車再看一次收費，才驚覺車費已由5.7元回落至5.4元。（王譯揚攝）

運輸署表示，專線小巴營辦商自5月19日起向乘客收取高於運輸署核准生效的車費，每程差額介乎0.3元至1元不等；截至7月26日，估計有關路線合共多收車費約7萬元，但確實金額以八達通公司稍後提供為準，受影響乘客人次則正在統計中。