佐敦謀殺案│33歲男疑「撬牆腳」遭揮錘擊斃　警押疑犯重組案情

佐敦庇利金街謀殺案，一名33歲姓彭非法賭檔男主持人疑「撬牆腳」，周日（28日）遭40歲姓巫男友人用錘襲擊後腦身亡。兇手一度逃離現場，警方同日先後拘捕5人，包括涉嫌謀殺的施襲男子及案中女主角。今日（30日）下午，一名男犯人被押返庇利金街61-63號涉事大廈進行案情重組。



警方帶備假人，放置在大廈對開進行案情重組。（羅敏妍攝）

今日（30日）下午2時許，一名男犯人被押返庇利金街61-63號涉事大廈重組案情。犯人黑布蒙頭，腰間綁上鐵鏈，有警員在一旁錄影，探員向犯人講解一番後，押解他登上大廈進行案情重組。

大廈對開行人路放置一個假人，相信是用以模擬死者當時的情況。犯人上樓約7分鐘後落樓，落樓後手持仿錘仔，模擬錘擊假人，然後再前往寶靈街交界、彌敦道街尾一個垃圾桶旁邊。現場消息指該垃圾桶是證物之一，案情重組期間未見犯人將錘仔扔入垃圾桶內。最後，警員再三詢問犯人有沒有補充，犯人表示沒有，警員宣布重組案情結束。

犯人上樓約7分鐘後落樓，落樓後手持仿錘仔，模擬錘擊假人。（黃煦緻攝）

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彭姓（33歲）死者為庇利金街兇案現場樓上一個非法賭檔的主持人，與施襲者均有黑幫「和勝和」背景，本身是朋友關係，但施襲者懷疑死者搶走其女朋友而有積怨。

警方指周日（28日）凌晨2時許，2名被捕男女到非法賭檔尋找死者，其後3人一同下樓，行至案發現場，一名男子突然從後用錘仔襲擊死者後腦位置，扑了10多下，施襲後逃離現場，當時死者仍然清醒，並返回非法賭檔，直至清晨6時許，他感到不適，朋友將他抬落樓，報警求助。死者被送往伊利沙伯醫院救治，惟於上午7時20分被證實死亡，案件交由油尖警區重案組第三隊接手跟進。

閉路電視凌晨2時21分，2男1女離開唐樓，白衣男突以錘仔從後狂扑事主頭部。

雙方在路中拉扯糾纏。

事主在20秒內遭錘扑12次。

警方經深入調查及情報分析，同日先後拘捕5名男女涉嫌「謀殺」及「協助罪犯」罪。警方先在下午12時50分，於油麻地拘捕一名32歲無業女子涉嫌謀殺，相信她就是案發時與死者一同落樓的女子。晚上9時50分再於何文田一公寓拘捕4人，包括2男2女，其中40歲施襲者，罪名為「謀殺」；其餘一名34歲女子、一名42歲女子及一名56歲男子因協助該被捕男子逃離警方追捕，涉嫌干犯「協助罪犯」罪。

警方檢獲一批吸食毒品工具。（黃梓霖攝）

警方檢獲一批證物。（黃梓霖攝）

警方在記者會上表示，案件涉及死者與該名被捕男子之間的個人恩怨，部份被捕人雖有黑社會背景，但暫時未有證據證明案件與黑社會或非法賭檔有關。另外，警方在庇利金街非法賭檔內檢獲六部釣魚機懷疑與案有關，同時檢獲一批吸食毒品的工具，懷疑有人曾在上址吸食毒品。案中的兇器錘仔遭被捕男子棄於庇利金街附近垃圾桶，暫時尚未尋獲。

警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電36619245與調查人員聯絡。