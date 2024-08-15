富善邨寵物地獄｜被捕女住戶原經營寵物店　報稱結業後帶回家飼養

大埔富善邨一單位揭發虐畜案，34隻貓狗慘被困於「寵物地獄」，其中1隻初生貓B已死，另有5隻貓患病及過瘦，愛護動物協會及漁護署分別接收相關動物。警方以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕41歲女住戶。消息稱，有人原本經營寵物店，結業後將店內貓隻帶回上址飼養，聲稱並非用作買賣用途。



現場為善鄰樓23樓一個單位，面積約200呎。警方到場時單位無人，消防員用工具破門入屋，發現該批貓狗。據了解，單位內放有糧水供貓狗飲食，亦有安裝貓網，防止貓狗跳出窗外。牠們能在單位內自由走動，並非困在籠中。但貓狗的排泄物散滿地上，加上天氣酷熱，臭味更加濃烈，並攻出走廊，衛生環境十分惡劣。

據了解，涉案41歲姓杜女住戶當時不在單位內，警方其後以電話與其聯絡，最後作出拘捕。消息稱，杜女原本經營寵物店，約一年前結業後，將店內貓隻帶回上址飼養，但同時又收養其他貓隻，不斷生育下致貓隻暴增，但她報稱並非用作買賣用途。

愛護動物協會人員帶走部份體弱貓咪，交予獸醫治療。(陳永武攝)

案發於今日（15日）凌晨零時25分，富善邨善鄰樓住戶報案，指上址一單位傳出異味。警員到場發現32隻貓、1隻狗及1具貓屍，其中5隻貓健康情況欠佳，包括患病和過瘦。生還貓狗已交予愛協和漁護署照顧及進一步檢查。當時41歲姓杜女住戶並不在單位內，警方其後與其聯絡及作出拘捕，她正被扣查，案件交由大埔警區刑事調查隊第5隊跟進。

初步得悉，單位內的貓隻大部份為英國短毛貓、亦有緬因貓及金吉拉貓等，其中1隻僅個多月大的美國混種短毛貓BB已明顯死亡，另外5隻貓相當虛弱；而狗隻則為黑色貴婦狗，為成年狗。動物交由愛協及漁護署檢走。有街坊稱，該單位曾有寵物走出走廊，其後才在鐵閘加裝圍網，寵物又在單位便溺，無人清理，臭味四溢，直言：「臭到咳」。

愛協人員到場了解情況。(陳永武攝)

根據房委會資料指，租戶需事先獲得批准，才可在單位飼養牲口和禽畜，包括狗隻在內。扣分制下，在出租單位內飼養未經批准的寵物或任由狗隻隨處便溺，每項都會被扣5分，租戶在兩年內扣滿16分或以上，會被終止租約。

房委會容許租戶在公屋內飼養小寵物，包括雀鳥（鴿子除外）、倉鼠、兔子、龜和觀賞魚等，飼養此類小寵物毋須事先登記。至於野生/入口動物和馴養農畜，則一律禁止飼養。另外，由於貓隻可能造成的滋擾較狗隻少，房委會容許租戶飼養已接受閹割手術的貓隻。

不過，據鄰居指，該單位疑為「租者置其屋計劃」的屋邨單位。根據房委會網頁列明，租置單位業主亦有責任履行大廈公契的規定，當中包括未經許可，不得飼養狗隻和寵物。

愛護動物協會人員帶走部份體弱貓咪，交予獸醫治療。(陳永武攝)

政府目前正就修訂《防止殘酷對待動物條例》及其他措施進行籌備工作，修訂建議包括向對指明動物負有責任的人士施加積極的「謹慎責任」，包括提供適當的營養飲食、生活環境，保護動物令牠們免受痛苦及疾病；加重防止殘酷對待動物罪行的罰則；以及「提升執法人員權力」，授權裁判官發出手令，建議授權人員在危急時有進入處所拯救動物和檢取動物的權力。當局早前指，相關條文草擬工作已進入最後階段，將盡快把法例修訂建議提交立法會審議。

愛護動物協會人員帶走部份體弱貓咪，交予獸醫治療。(陳永武攝)

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警方刑事調查科人員到場調查。(陳永武攝)

警員向大廈保安員查詢情況。(陳永武攝)

現場為善鄰樓一單位。(陳永武攝)

愛協人員到善鄰樓現場單位調查。(陳永武攝)