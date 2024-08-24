公主道可疑車｜巿民扭軚擋車惹熱議　業界：或抵觸保險條款不獲賠

何文田公主道昨日（23日）晚上一輛可疑私家車被警方追截，司機曾撞開其他車輛企圖突圍。事件中一名英勇司機，兩度被涉案車輛撞及，但仍設法「扭軚」擋其去路，讓警方有機會作進一步行動。不過網民卻為這名英勇司機擔心，指其車輛的損毀未必獲保險公司賠償。保險業界稱，由於司機有責任盡量避免意外發生，若在已知有危險性的情況下發生事故，保險公司會根據責任問題究判，「是否賠償？有得斟酌」。



捱撞的平治男司機周先生指，曾設法阻擋可疑車逃去。（梁偉權攝）

事件中一輛白色平治被可疑車撞及，男司機周先生昨晚接受《香港01》訪問時稱，見到可疑車想倒車逃走，他擔心再有警察被撞，於是「盡量扭堂軚踩油頂住佢（涉案車輛）」，阻擋對方駛走。警員隨後下車擎槍和出動警棍，當場拘捕涉案司機。

有網民稱讚周姓司機「挺身而出、扭軚阻可疑車逃離，當然英勇」，不過指其有意圖的動作，並非意外，「甚至做『人盾』已經係預咗被撞」，擔心他索償車保失敗。

何文田公主道警方疑追截可疑車時，一名男警受傷送院，其間可疑車連環撞到多架車輛。（梁偉權攝）

疑犯涉五宗罪被捕，事後蒙黑頭套受查。（李家傑攝）

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄回覆記者查詢時稱，首先要視乎車主購買的保險是「第三保」還是「全保」，如屬前者，第三者的人命及財物有損失均可獲保障；如屬後者，則連自己的私家車損毀也受保障。他舉例，如購買「全保」的車輛被大樹塌下打中，車身損毀有得賠。

不過，保險公司有條款，指車主和司機有責任盡量避免意外發生。羅說：「避免唔到的話，保險公司當然要賠，但已知有危險，就有得斟酌。」他續說：「做呢樣嘢係防止罪案，目的是幫手攔截，但也有機會令個人身體或財物受損。」亦有機會抵觸保險公司條款，是否獲賠要因應個別情況。

羅少雄指保險公司會考慮司機的責任，而決定是否作出賠償。（資料圖片）

另外大律師陸偉雄亦指出，除非警方徵用巿民的車輛，否則若司機自願擋車而構成任何損毀，理論上無法向警務處處長追討賠償，法律上只可以向涉事司機追討。

大律師陸偉雄指出，除非警方徵用巿民的車輛，若是司機自願擋車而構成任何損毀，理論上無法向警務處處長追討賠償。（資料圖片）

案發於昨日（23日）晚上7時32分，警方接獲租車公司職員報案，指40歲潘姓男子未有依時還車，同時懷疑潘男藏有毒品。同晚8時40分，警員在公主道58號一個油站發現涉案車輛，遂上前截查。惟對方企圖逃去，並向窩打老道方向逃去，其間懷疑撞向私家車及一名男警務人員，警員多次口頭警告不果，遂擎槍戒備及使用警棍拍打車輛，涉案車輛最終停下。

警員拘捕潘男並在車內檢獲約值2萬元的冰毒和霹靂可卡因，潘男亦未能出示有效的駕駛執照。經初步調查，潘男涉嫌未經授權取用汽車、狂亂駕駛而傷人、襲警、販毒、無牌駕駛、駕駛沒有第三者保險被捕和持有他人身份證七宗罪，潘男現正被扣留調查。案件交由九龍城警區重案組第一隊跟進。事件中，一名男警頭部受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

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