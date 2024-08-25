樂悠咭｜城巴系統認錯咭　車長見實物仍拒開　乘客呆等半個鐘鼓譟

即日起（8月25日）60歲或以上香港居民，必須使用「樂悠咭」，才能享用二元優惠計劃。讀者黃女士一行3人上午7時許，從香港仔魚類批發市場上車，乘搭城巴970X前往長沙灣。六旬丈夫拍樂悠咭成功上車，同樣65歲以上的黃女士緊隨其後，卻被車長截停，指她使用的是長者八達通。



黃女士指，當時立即取出樂悠咭解釋，咭上照片亦可證明身份；惟車長不聽，強調系統顯示「長者八達通」，堅持不開車。車上其他乘客不值車長所為，上前與其理論，粗口對罵。黃女士指，行程延誤約半小時，認為今日是新措施實行第一日，有出錯不足為奇，希望巴士公司認真看待改善。

城巴車長（右）強調系統顯示「長者八達通」，堅持不開車，車上其他乘客上前與其理論，粗口對罵。（黃女士提供片段截圖）

黃女士與丈夫均是65歲以上長者，丈夫使用樂悠咭搭車已經一年多，她則因應新政策最近才更換。

她與丈夫一行3人上午7時許，乘搭城巴970X從香港仔魚類批發市場前往長沙灣。丈夫拍樂悠咭成功上車，黃女士緊隨其後拍樂悠咭，卻被車長截停，指她使用的是長者八達通，需要補車費$4.8。黃女士指，自己使用的是樂悠咭，反問是否新例第一日實施，出現系統問題，並取出樂悠咭供車長核對身份。

黃女士稱，車長拒絕核對，亦堅拒開車。當時是上班時間，「坐樓上啲後生仔都好鼓譟，走落嚟幫佢哋講說話。

車長拒絕核對，堅拒開車。黃女士說，當時是上班時間，「坐樓上啲後生仔都好鼓譟，走落嚟幫佢哋講說話。（黃女士提供片段截圖）

從黃女士提供的片段可見，一名年輕女乘客對車長決定相當不滿，認為車長需要為乘客截車轉車：「971都走埋又少架車去西隧！你係咪幫我哋截車！都唔係做嘢㗎！人工係咪你賠返呀！證明唔到我哋畀咗錢呀！」車長則回應：「你ｘ我都冇用！」

在場人士立即澄清，「冇人ｘ你呀！你自己講㗎咋！」，他們亦不滿車長「自己傻更更」，認為樂悠咭已經清楚證明身份。

車長無奈道：「有啲顯示係樂悠咭，有啲顯示係長者咭，你嗌我點做？嗰度顯示係長者咭嘛，顯示係樂悠咭我做咩問你啫？」

長者「樂悠咭」兩蚊乘車優惠今日（25日）實施，由8月25日起，所有60歲或以上香港居民，必須使用「樂悠咭」才能享用兩蚊優惠，而年滿65歲長者若繼續使用「不記名長者八達通」或「長者個人八達通」，則只有半價優惠。

黃女士向《香港01》表示，事件令行程延誤約半小時，後來一名城巴職員前來了解並致歉，在他安排下乘搭之後班次的巴士。據她所知，先前一名老翁被要求補錢$4.8，都由職員私人掏腰包還款。她不滿涉事車長愛理不理，導致全車人要轉乘下一班車，希望巴士公司正視系統錯誤。