銅鑼灣「創新廚房」屢違例非法擴展營業範圍　再暫時釘牌停業14日

位於銅鑼灣加路連山道7號地下的食肆「創新廚房」，其持牌人因非法擴展營業範圍，屢次違反《食物業規例》，被食物環境衞生署署長暫時吊銷牌照14天，停業令由今日（8月25日）起到9月7日。



食環署發言人表示，有關食肆持牌人因上述違例事項，今年5月及6月先後兩次被法庭定罪，共罰款5,600元。署方亦根據違例記分制記下持牌人30分，食肆因此須停牌14天。

去年7月及9月，涉案持牌人已因相同違例事項，兩次被法庭定罪，共罰款5,100元；亦因而被記下30分，食肆於去年12月曾被暫時吊銷牌照7天。

銅鑼灣加路連山道7號食肆「創新廚房」，因屢次違例非法擴展營業範圍，再被暫時吊銷牌照14天。（Google地圖照片）

食環署提醒，食物業處所持牌人必須遵守《食物業規例》，否則牌照可能被暫時吊銷或取消，持牌食物業處所須在處所的顯眼處展示其牌照及已領有牌照的告示，以資識別。市民亦可瀏覽食環署網頁www.fehd.gov.hk/tc_chi/licensing/licence-foodPremises-search.html查閱持牌食物業處所名單。