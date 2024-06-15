悅湖山莊商場翠林外賣專門店屢非法擴展展營業範圍　被罰停業14天

屯門悅湖山莊商場「翠林外賣專門店」因非法擴展營業範圍，屢次違反《食物業規例》，被食物環境衞生署（食環署）署長暫時吊銷牌照十四天。



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涉事店鋪名為「翠林外賣專門店」，位於屯門悅湖山莊商場地下156至157號鋪，由今日（15日）至6月28日須暫停營業。食環署發言人解釋，有關店鋪持牌人因上述違例事項，去年12月及今年3月兩次被法庭定罪，共罰款7,800元。食環署亦根據違例記分制記下持牌人三十分，店鋪因此須停牌十四天。

有關持牌人亦因相同違例事項，去年5月及10月兩次被法庭定罪，共罰款6,200元，因而被記下三十分，店鋪今年一月被暫時吊銷牌照七天。食環署提醒食物業處所持牌人必須遵守《食物業規例》，否則牌照可能被暫時吊銷或取消。