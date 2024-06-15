悅湖山莊商場翠林外賣專門店屢非法擴展展營業範圍 被罰停業14天
撰文：呂穎姍
出版：更新：
屯門悅湖山莊商場「翠林外賣專門店」因非法擴展營業範圍，屢次違反《食物業規例》，被食物環境衞生署（食環署）署長暫時吊銷牌照十四天。
涉事店鋪名為「翠林外賣專門店」，位於屯門悅湖山莊商場地下156至157號鋪，由今日（15日）至6月28日須暫停營業。食環署發言人解釋，有關店鋪持牌人因上述違例事項，去年12月及今年3月兩次被法庭定罪，共罰款7,800元。食環署亦根據違例記分制記下持牌人三十分，店鋪因此須停牌十四天。
有關持牌人亦因相同違例事項，去年5月及10月兩次被法庭定罪，共罰款6,200元，因而被記下三十分，店鋪今年一月被暫時吊銷牌照七天。食環署提醒食物業處所持牌人必須遵守《食物業規例》，否則牌照可能被暫時吊銷或取消。
法國進口急凍龍脷樣本檢出甲基汞金屬超標 食安中心指令停售下架食安中心檢疫偵緝犬陸路口岸執勤 加強堵截攜非法受規管食物入境食環署突擊巡查打擊無煙煙草 發現一宗個案檢取樣本調查廉署控食環署管工 涉未經許可向下屬借$6萬 「拖數」僅還$1500四兒童南豐中心分店食兒童餐後食物中毒 大家樂：將化驗食物樣本