食環署搗破銅鑼灣無牌食物工場拘一人　涉製作飯盒向上班族出售

食物環境衞生署昨日（22日）展開突擊行動，搗破銅鑼灣利園山道一間樓上單位，並拘捕一名人士，涉經營無牌食物製造工場，相信透過派傳單及用電話收訂單，為區內工作人士提供午餐飯盒。食環署指現場一般衞生情況差劣，不適當儲存及使用燃料和缺乏防火設備亦會危害鄰居的生命安全，已銷毀約30公斤食物，呼籲市民勿訂購來源不明飯盒。



食物環境衞生署採取突擊行動，在銅鑼灣搗破一間無牌食物製造工場。圖示行動中檢獲的食物。（政府新聞處）

食環署表示，根據搜集所得情報，昨日採取突擊行動，成功搗破銅鑼灣利園山道一間懷疑非法用作食物製造工場的樓上單位，拘捕一人，並就涉嫌無牌經營食物製造工場及食物業處所不潔展開檢控程序，以及銷毀約三十公斤食物，包括已製成準備運送的飯盒。

該樓上無牌食物製造工場在運作過程中使用瓶裝石油氣及明火煮食，對公眾構成危險，食環署已轉交相關部門跟進。

該署發言人指，相信該無牌食物製造工場是透過派發宣傳單張並以電話接收訂單，為區內工作人士提供午餐飯盒，提醒市民無牌食物製造工場一般衞生情況差劣，除構成健康風險，不適當儲存及使用燃料和缺乏防火設備亦會危害鄰居的生命安全。

食環署會繼續採取嚴厲執法行動，打擊無牌經營食物業的違法行為，呼籲市民勿訂購不明來源的飯盒。根據《食物業規例》，任何人無牌經營食物製造工場，皆屬違法，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。