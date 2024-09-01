結業潮｜8、9月近50間食肆結業　平民餅店：難抵貴租選擇離場

本港零售、飲食市道自今年初起越見低迷，結業潮持續。《香港01》就統計了8、9月份多區已結業或即將結業的食肆，粗略點算下，兩個月內結業的食肆有近50間，當中除了地區小店外，也不乏名店或連鎖集團品牌分店。



《01》從網上流傳、以及各集團發出的結業點算，全港以港、九、新界三區劃分，新界於8月至9月有18間食肆將會結業，為三區最多，至於九龍有17間，港島則有11間，全港計有46間。



何文田德國熱狗本月26日結業

結業名單當中，紅磡甜麥麥麵包西餅便是地區小店，主打低價平民麵包，從網上流傳圖片可見，一個蛋撻只售4.5元。店方在張貼的結業告示表示，稱由於「難頂沉重租金」而選擇結業離場。

其他屹立何文田31年的德國熱狗，過去曾獲不少名人光顧，店方於Instagram發文，指將於9月26日後，正式離開何文田勝利道。基隆茶餐廳深水埗分店則已於昨日（8月31日）結業。

牛角同系和平飯店V Walk分店昨結業

除了地區小店、名店外，成為「執笠大軍」的，也有連鎖集團品牌。其中KFC、Chateraise、薩莉亞通通榜上有名；而與牛角同一集團的和平飯店，其位於南昌V Walk商場的分店，也在昨日結業。

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韓式無人即食麵店開業7個月關門

至於早前成為熱話、韓國人主理的韓式無人即食麵店「Noodle Bridge」，今年2月在北角和富道地舖開業，不過上月底已悄悄結業。據指該600平方呎地舖，每月租金約2.8萬元，每包韓國即食麵價售24元起，以港人喜愛的辛拉麵為例，加配雞蛋（4元）、芝士（4元）、午餐肉（6元）及泡菜（4元），每份總售價為42元，推算每日平均要賣22碗才較交租。