颱風摩羯｜旺角住宅天台鐵皮屋被吹散欲墜　深水埗有玻璃簷篷爆裂

超強颱風摩羯襲港，香港風勢進一步增強；截至晚上10時，消防處及政府1823電話中心，分別收到10宗及5宗塌樹報告，無人受傷。今晚（5日）8號風球生效期間，接連有物件不敵強風被吹至搖搖欲墜。晚上約7時，旺角豉油街有天台鐵皮屋被吹散，消防及時拆卸。



至近晚上9時，警方陸續接報指有物件在危險位置，包括灣仔告士打道310號及旺角亞皆老街，分別有大型帆布及簷蓬搖搖欲墜。其中，在深水埗醫管街嘉裕居對開，一塊玻璃簷蓬粉碎散落地上，幸無釀傷亡。

晚上近7時，警方接報旺角豉油街102號鴻都大廈第3座天台，據報有鐵皮屋被吹至搖搖欲墜，戶主報警求助。

消息指，涉事位置為24樓天台，有4間面積約1.5米乘兩米、僅用鐵皮及鐵架搭建而成的組合屋，事發時不敵強風被吹散，戶主急忙下捉住鐵皮屋，以防從高處墮下。幸消防及時趕抵協助拆卸，無釀傷亡。

深水埗醫局街198號私人屋苑嘉裕居，一塊1.5米乘1米的玻璃簷蓬，突然墮下粉碎地上。（羅日昇攝）

晚上8時55分，警方接獲深水埗醫局街198號私人屋苑嘉裕居保安報案，一塊1.5米乘1米的玻璃簷蓬，突然墮下粉碎地上。消防到場檢查後認，為其餘玻璃無即時危險。物管忙於清理碎片，受事件影響，上址行人路及慢線暫時封閉。

期間，接連有人報案，指有危險物件搖搖欲墜，包括灣仔告士打道310號有一幅5米乘以3米的帆布，以及旺角亞皆老街雅佳樓一個簷蓬。