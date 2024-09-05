颱風摩羯｜渠務署長視察黃大仙：已巡查全港逾240個淤塞黑點

颱風摩羯襲港，天文台預告傍晚六時二十分改發八號風球。去年「世紀暴雨」期間，黃大仙港鐵站等成為水浸重災區，渠務署署長莫永昌今日（5日）率職員到場視察，表示署方數天前已派員工和承建商巡查全港超過240個容易淤塞的地點，並已經啟動緊急事故控制中心，在全港30個緊急事故控制中心和緊急行動基地部署應變隊伍。



渠務署署長莫永昌。（盧翊銘攝/資料圖片）

莫永昌表示，就全港26個沿岸低窪和當風地點已啟動緊急行動計劃，包括在大澳、鯉魚門和三門仔等地安裝擋水板，並在各區提供超過11000個沙包供市民使用。

▼去年黃大仙站在暴雨期間水浸▼



上次「世紀暴雨」期間，港鐵黃大仙站大堂、月台，旁邊的黃大仙中心北館地下層均變成一片汪洋。莫永昌指，已經加強預防措施，本次渠務署將與其他政府部門全力應對颱風襲港。