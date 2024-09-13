警搗洗黑錢集團拘14人涉逾$2億　揭60歲婦失至親後被騙$300萬遺產

警方商業罪案調查科展開一個代號為「沉積」的拘捕行動，透過與銀行業界的緊密合作，成功搗破一個活躍於本地及內地的跨境洗黑錢集團。調查發現跨境集團成員涉嫌在今年6月至9月期間，清洗黑錢達到2億3,100萬元，包括利用43個本地戶口，收取34宗來自香港不同詐騙案件的騙款，金額達到1,800萬港元。當中有60歲女受害人年初失去至親後，有騙徒乘虛而入誘使她進行虛假的投資，結果被騙取300萬元遺產。



昨日（12日）人員以「串謀洗黑錢」罪名拘捕11男3女（年齡23至50歲），當中包括集團成員和多名傀儡戶口的持有人。被捕14人當中，13人持雙程證到港，所有人現在正被警方扣查，警方稍後會以洗黑錢的罪名，對他們作出起訴。



警方商業罪案調查科反詐騙協調中心總督察黎美儀（左），訛騙調查組總督察羅婉珊（中）及訛騙調查組高級督察麥偉光（右）向傳媒簡報案情。（陳浩然攝）

警銀合作截103宗騙案

反詐騙協調中心總督察黎美儀表示，在過去這個月反詐騙聯合情報中心，收到幾間銀行反映，指一些新開戶口出現異常的現金提款的狀況，警方因此與銀行加強聯繫，就有關的情報進行分析。經過深入調查，發現有騙徒曾誘騙騙案受害人，將騙款存入詐騙集團成員的帳戶。

行動中，警方檢取騙徒的銀行戶口轉賬紀錄。（陳浩然攝）

因此警方積極與銀行合作，以求識別更多潛在騙案受害人。若識別到，警方和銀行會主動以電話聯絡他們。黎美儀稱，是次行動中警方成功阻止103宗進行中的騙案，當中的受害人年齡介乎23至77歲，當中主要涉及的騙案有投資騙案和求職騙案，受害人在騙案所損失的金額高達4,700萬元，當中最大宗涉款254萬元。由於警方及的勸阻，成功避免受害人進一步轉錢騙徒，從而防止合共2,400萬元的進一步損失。

行動中，警方檢取154萬現金。（陳浩然攝）

退休翁被騙投資虛幣 借錢按揭失148萬元

當中一名77歲退休男子誤墮虛擬貨幣騙案，在7月至9月期間，16度將148萬元儲蓄轉到騙徒戶口，也因為向財務公司借款和按揭套現蒙受債務，當警方主動聯絡這位受害者時，他方知道已墮入投資騙案。

六旬婦失至親後再墮騙局失逾300萬元

另一位60歲的家庭主婦，今年年初失去至親，到了8月心情稍為平復時，就不幸遇上騙徒 。騙徒以開設網上商店為藉口，誘使她進行虛假投資，結果受害人在8月至9月期間，將家人留給她近300萬遺產轉到騙徒戶口。警方表示，昨天成功聯絡她，才及時保住餘下遺產，以免進一步落入騙徒手中。

行動中，警方檢獲騙徒的加密貨幣交易紀錄。（陳浩然攝）

騙徒提贓款買加密貨幣被捕

警方商業罪案調查科訛騙調查組高級督察麥偉光交代行動細節指，商業罪案調查科透過情報蒐集和深入分析，成功鎖定14名集團成員，調查發現集團會招募內地人，於香港虛擬銀行開設傀儡戶口，並收取犯罪得益。其後，傀儡戶口持有人會將錢轉到自己名下的傳統銀行戶口，並提取現金，最後帶到虛擬資產找換店，購買加密貨幣。

昨日，警方於香港多區展開埋伏行動，發現當中2名傀儡戶口持有人，去銀行提取約40萬現金， 2人隨即帶同現金，去到位於港島區的虛擬資產找換店，準備購買加密貨幣。

警方簡報解釋涉事集團運作方式。（陳浩然攝）

14人被捕 13人持雙程證

警方見時機成熟，隨即採取拘捕行動，以洗黑錢的罪名拘捕了2人，成功阻止詐騙集團以加密貨幣的形式轉移犯罪得益。警方也同時搜查洗黑錢集團的兩個處所和全港多個地點，成功拘捕其餘12名集團成員。

被捕人當中包括11男3女，年齡介乎23至50歲，其中13人為雙程證人士，集團背後主腦身分仍需調查。行動中，警方成功檢獲現金154萬元、多張銀行提款卡、手提電話、加密貨幣的交易紀錄等。被捕人士現在仍被扣查。警方稍後會以洗黑錢的罪名，將當中有關人士移交法院提堂。警方相信今次的拘捕行動已經成功瓦解一個活躍於香港及內地的洗黑錢跨境犯罪集團。

警方重申，洗黑錢是一個嚴重罪行，一經定罪最高罰款是港幣500萬及監禁14年。