北角開槍│警指疑犯雙手持武器衝向警員　開火時相距僅1.5米屬危急

北角昨晚發生家暴襲擊案，警員開槍擊斃疑犯。周日15日晚上約9時19分，警方接獲錦屏街63號一名女子報案，指其丈夫襲擊她及其母親。據悉衝鋒隊警員到場處理時，有人持利器逼近警員，最終警員開槍制止該名38歲男疑犯，惟送院後不治。案件交由港島總區重案組接手調查。



負責調查此案的港島總區刑事總部（行動及刑事）警司冼國明，於周一（16日）凌晨召開記者會交代案情。冼國明指，事主為一名38歲中國籍男子，報稱無業，於事件中不幸死亡。他指，事主當時左右手均持武器衝向警員，開火時雙方相距僅1.5米，情況危急，開槍是別無選擇。

港島總區刑事總部（行動及刑事）警司冼國明認為，開槍屬別無選擇。(李家傑攝)

現場為錦屏街一私人大廈的天台屋，昨日晚上約9時20分 ，警方999電話接獲疑犯太太來電，報稱事主因精神病復發而襲擊其母親，當時母親及時離開單位；而報案的太太及兩名分租客戶，則分別鎖自己在房內，直至情況安全為止。

警方衝鋒隊人員於接報4分鐘到場，很快就聯絡到事主母親，根據初步了解及勘察，並使用其母親提供的鎖匙開啟大門，發現事主在屋內手持鉸剪及菜刀，其中菜刀全長30厘米、刀鋒長18厘米。衝鋒隊人員見狀，利用門口牆壁掩護，並向事主重覆多次警告放低武器，惟多次警告均無效。

傷者由數名救護員抬到地面，再送上救護車。（街坊提供片段截圖)

期間，事主企圖衝向警員，並使用手上武器進行襲擊。在毫無選擇下，其中一名警員開槍，打中事主胸部中間，事主倒地；另一名警員在旁舉槍戒備，並移走武器。警員隨即為事主進行急救，並要求增援。大約晚上10時，事主被送到律敦治醫院搶救，至10時39分證實死亡。警方相信，涉事子彈仍留在死者身上。

傷者由數名救護員抬到地面，再送上救護車。（街坊提供片段截圖)

冼國明透露，死者患有精神病多年，長期在公立醫院接受治療，並有社工跟進。其家人最近發覺事主精神狀態，疑有復發跡象並趨嚴重。事發前，事主曾毆打其68歲母親致頭受傷、手部骨折。事後，母親及太太均須送院治理，情況穩定。他續指，暫未發現其有家暴紀錄。

冼稱，今次屬不幸事件，向死者家人慰問。另一方面，他認同在場警員冷靜堅定，,而武力亦符合守則，對同袍使用武力予以肯定。他續指，會對事件更深入全面調查，呼籲有資料可提供者，致電熱線9886-0043，向港島總區重案組第2A隊協助調查。

傷者由數名救護員抬到地面，再送上救護車。（街坊提供片段截圖)

被問及開槍射擊胸口是否恰當，冼國稱指，訓練準則是射擊目標身體最大部位，亦符合國際準則。至於由警員到場至擎槍戒備，為時超過半分鐘；而當事主左右手均持武器衝向警員，至警員開槍，事主與警員相距僅1.5米，認為事件屬危急，為保障在場所有人生命安全，開槍是別無選擇。

據了解，事發時警員有持盾上樓，但來不及穿「鐵甲威龍」護具。至於開槍警員為一名衝鋒隊男警員，入職8年。而使用的槍械為「舊槍」，並非警隊新使用的「國產槍」。