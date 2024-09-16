北角開槍｜鄰居聞警喝叫：放低把刀、放低鉸剪　呼喝數次後傳槍聲

北角錦屏街昨日（16日）晚上發生警員開槍案。38歲男子疑襲擊母親及妻子，情緒激動手持菜刀及剪刀逼近上門調查的警員，最終被警員開槍制服，送院不治；案件現正由港島總區重案組跟進。記者今早到大廈了解，鄰居稱死者為該單位業主，平日與家人相處融洽，但近日明顯精神狀況有異。事發時聽到警員大叫：「放低把刀、放低鉸剪！」呼喝三四次後即傳出一下槍聲。



現場是錦屏街63至69號一幢大廈，樓高13層，一梯14伙。案發於14樓天台一個單位，記者今早到來，見到單位外有血迹及一些急救用的物品。單位有鐵閘上鎖，從外望入去，見到公共走廊有懸掛的電視，有一條樓梯往上一層，換言之單位是複式設計。

涉事單位有鐵閘，從外望入去，走廊有懸掛的電視，有樓梯往上一層。（翁鈺輝攝）

單位並不混亂，只是鐵閘的地上有血迹，而該處甚為狹窄，估計正是疑犯與警員對峙的位置。

地上有血迹，估計正是疑犯與警員對峙的位置。（翁鈺輝攝）

地上有血迹，估計正是疑犯與警員對峙的位置。（翁鈺輝攝）

鄰居林伯憶述稱，事發前聽到死者與家人爭吵，但因為他們說家鄉話，不清楚內容。林說：「嘈咗幾分鐘，靜咗，見佢媽媽逃跑，離遠見佢媽媽離開屋企，幾分鐘之後警員就到。」

林伯續稱，其後聽到警員大叫：「大聲講『放低把刀、放低較剪』，呼喝咗三四次，然後『砰』一聲」傳來槍聲。

林伯稱疑犯近日明顯精神有異。（翁鈺輝攝）

林伯指死者一家五口，是該單位的業主，另外出租予4至5戶，相信沒有經濟問題；他平日與家人相處融洽，性格同一般人無分別，「平日睇唔出有嘢，係呢幾日見佢精神恍惚，眼神好惡咁。」林續稱：「（死者過往）無話病發，今次係第一次。」

死者以往做油漆工，但近年工作量不多，經常留在家中。

一名女住戶協助警方調查，通宵問話才回家。（翁鈺輝攝）

記者觀察所見，天台搭有多間石屎屋，部份是複式，每個單位又劃成劏房，故此實際數目難以確定。

天台搭有多間石屎屋，部份是複式。（翁鈺輝攝）

案發於周日（15日）晚上9時19分左右，警方接獲姓韓女子（41歲）報案，指其丈夫襲擊她及其家姑。衝鋒隊警員到場處理時，有人持利器逼近警員，最終警員開槍制止該名姓李38歲男子，他胸部受槍傷，昏迷送往律敦治醫院治理，至晚上10時39分被證實死亡。

港島總區刑事總部（行動及刑事）警司冼國明認為，開槍屬別無選擇。(李家傑攝)

負責調查此案的港島總區刑事總部（行動及刑事）警司冼國明，於周一（16日）凌晨召開記者會交代案情。冼國明指，事主為一名38歲中國籍男子，報稱無業，於事件中不幸死亡。他指，事主當時左右手均持武器衝向警員，開火時雙方相距僅1.5米，情況危急，開槍是別無選擇。

警方衝鋒隊人員於接報4分鐘到場，很快就聯絡到事主母親，根據初步了解及勘察，並使用其母親提供的鎖匙開啟大門，發現事主在屋內手持鉸剪及菜刀，其中菜刀全長30厘米、刀鋒長18厘米。衝鋒隊人員見狀，利用門口牆壁掩護，並向事主重覆多次警告放低武器，惟多次警告均無效。

傷者由救護員抬到地面，再送上救護車。（街坊提供片段截圖)

期間，事主企圖衝向警員，並使用手上武器進行襲擊。在毫無選擇下，其中一名警員開槍，打中事主胸部中間，事主倒地；另一名警員在旁舉槍戒備，並移走武器。警員隨即為事主進行急救，並要求增援。大約晚上10時，事主被送到律敦治醫院搶救，至10時39分證實死亡。警方相信，涉事子彈仍留在死者身上。

傷者由救護員送上救護車。（街坊提供片段截圖)

冼國明透露，死者患有精神病多年，長期在公立醫院接受治療，並有社工跟進。其家人最近發覺事主精神狀態，疑有復發跡象並趨嚴重。事發前，事主曾毆打其68歲母親致頭受傷、手部骨折。事後，母親及太太均須送院治理，情況穩定。他續指，暫未發現其有家暴紀錄。

警方呼籲有資料可提供者，致電熱線9886-0043，向港島總區重案組第2A隊協助調查。

傷者由救護員送上救護車。（街坊提供片段截圖)

被問及開槍射擊胸口是否恰當，冼國稱指，訓練準則是射擊目標身體最大部位，亦符合國際準則。至於由警員到場至擎槍戒備，為時超過半分鐘；而當事主左右手均持武器衝向警員，至警員開槍，事主與警員相距僅1.5米，認為事件屬危急，為保障在場所有人生命安全，開槍是別無選擇。

據了解，事發時警員有持盾上樓，但來不及穿「鐵甲威龍」護具。至於開槍警員為一名衝鋒隊男警員，入職8年。而使用的槍械為「舊槍」，並非警隊新使用的「國產槍」。

死者遺體由仵工舁送殮房。(李家傑攝)