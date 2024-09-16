中秋大坑舞火龍｜浣紗街六旬婦睇表演期間暈倒受傷　由救護車送院

大坑舞火龍由今晚迎月夜（16日）開始，一連3晚舉行。晚上7時開始，起點浣紗街已有數百市民及遊客夾道守候。惟晚上約9時15分，據報一名姓陳（62歲）女子，在浣紗街與京街交界欣賞舞火龍期間，突然暈倒地上，膝蓋及手部扭傷，由救護車送往律敦治醫院治理。警方正調查事件。



一連3晚的大坑舞火龍，表演範圍由港島大坑浣紗街、伸延至銅鑼灣道，並增加定點表演區。除了百年經典火龍亮相，在全長67米、由300人舞動的傳統火龍以外，亦有逾百名小朋友合力舞動約1萬顆LED燈點亮的小火龍。

有遊客表示，是在小紅書見到介紹慕名而來；也有來自日本、馬來西亞、澳洲及烏克蘭等地的的外國旅客。盛會亦加入多項動感十足的表演，如花式跳繩、螢光雙節棍等。

明日中秋正日（17日），舞火龍表演將於約10時30分移師至維多利亞公園舉行；灣仔海濱則首次舉行中秋主題無人機表演，屆時維港上空將出現玉兔、火龍、兔子燈籠、伴大眾共度佳節。

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晚上約7時，舞火龍的起點浣紗街已有數百市民及遊客在街道兩旁等侯。(林遠航攝）

今年的表演範圍，由浣紗街伸延至銅鑼灣道，並增加定點表演區。（旅發局提供）