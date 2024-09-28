泰國抵港海味貨物內藏380萬大麻花　海關拘司機及收貨人

海關昨日（27日）揀選及檢查一批從泰國抵港、報稱載有蔬菜水果的空運貨物中，發現兩箱以海味作掩飾的貨物，內藏14公斤懷疑大麻花，市值380萬元。海關隨即在機場入口貨運站，拘捕一名前來提貨的貨車司機，並進行監控遞送行動，在九龍城區拘捕一名收貨的外籍女子。海關相信，已成功搗破一個準備營運的毒品儲存倉。



香港海關毒品調查科調查主任梁錦榮交代案件。（王譯揚攝）

海關機場科人員昨日（27日）根據風險評估，揀選及查驗一批從泰國抵港、報稱載有蔬菜水果空運貨物，貨物一共有53箱。海關透過X光檢查後，發現其中兩箱影像有可疑，海關人員於是打開該批貨物，發現兩箱貨物表面為海味，而底部則藏有14公斤懷疑大麻花，市值380萬元。

海關同日傍晚於機場入口貨運站以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕一名前來收貨的58歲本地男子，他報稱為一名貨車司機。海關毒品調查科得知，男子將運送貨物至九龍城一帶，續進行監控遞送行動，並在九龍城一個貨物倉庫附近，拘捕一名收貨的43歲外籍女子，她報稱為商人。

香港海關毒品調查科調查主任梁錦榮指，被捕男子受委託將貨物送往九龍城一帶，到達目的地後被捕女子會接收貨物，隨即會運送至倉庫之中，而被捕女子則為貨物倉庫管理人，成功收貨後會聯絡接頭人，進行交收。販毒分子用儲存食物的倉庫以進行掩飾，將載有毒品的貨物與正常食品放在一起，儲存在一個50呎貨倉之中，企圖魚目混珠。海關相信行動已成功搗破一個準備營運的毒品儲存倉。

案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。海關將調查毒品的流向，並呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益，參與販毒活動。不要接受任何人聘請，托運受管制物品進出香港，切勿於未確定物品的屬性下，貿然協助他人運送。海關強調，販運危險為嚴重罪行，一經定罪將罰款500萬元及終身監禁。