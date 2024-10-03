警反詐騙大抽獎10.1開始　首日送出400獎品　下載一個APP有份抽

2024年首七個月詐騙案比去年同期增加一成多至24,407宗，損失金額大幅增長五成半至51.4億元。警方為普及去年推出的「防騙視伏APP」應用程式，首次舉辦大型抽獎活動「全城反詐大抽獎」，大獎為比亞迪電動車，二獎為Honor手提電話，三獎為一萬元百佳現金券，四及五獎為大灣區航空雙人來回曼谷及台北機票。



警方找來女子組合Twins拍攝「全城反詐大抽獎」宣傳短片，市民只要是持有效香港身份證，皆可下載APP並根據指示參與抽獎，便有機會贏取獎品。大抽獎已於國慶日（10月1日）早上9點正式開始，終極大獎得獎名單將會於10月31日揭曉。抽獎開始後，首日已有約400份獎品送出。



▼警方影片介紹▼

警方找來女子組合Twins拍攝「全城反詐大抽獎」宣傳短片。（警務處提供）

▼「全城反詐大抽獎」獎品總覽▼



警方有以下攻略提提大家：

1）新加入及現有的防騙視伏App用戶同樣可以參加抽獎

2）中奬後可以重複再中

3）越早參加抽獎，可以獲得更多抽獎次數

4）即使未能即時抽中獎品，也會自動參加終極大抽獎，有機會贏得電動車一部

5）每星期利用防騙視伏App 進行「詐騙陷阱搜尋」以及分享「最新消息」，就可以獲得更多抽獎機會。活動期間每個用戶最多會有14次中獎機會。

首7個月騙款按年多55%主要涉及電騙

刑事及保安處處長葉雲龍指，今年1至7月共錄得24,407宗詐騙案，比去年同期的21,798宗上升12%，案件升幅主要來自新型電騙「假冒客服騙案」。

同期騙案損失總金額按年多逾半至51.4億

整體騙案類別當中，約六成涉及網上騙案，分別為網上購物騙案（6,280宗，26%）、電話騙案（4,594宗，19%）、投資騙案（2,700宗，11%）以及求職騙案（1,965宗，8%）等。騙案損失總金額則比去年同期的33億元上升逾55.7%，總計51.4億元，被騙金額主要由電騙佔最大份額。

刑事及保安處處長葉雲龍指本年1至7月受騙金額上升至51.4億港元。（周令知攝）

每13分鐘發生一宗騙案 每日涉款損失達2500萬

網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪說：「每13分鐘，就有一宗騙案發生，平均每日損失達2,500萬元。」警方繼與通訊辦、流動電訊營辦商、10家銀行等各社會持份者推出各種防騙計劃，今年2月更升級反詐應用程式「防騙視伏APP」程式，加入自動辨識可疑來電和網址的警示功能，並增設公眾舉報平台。

網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪介紹警方近年舉辦的各項防騙活動。（周令知攝）

辦大抽獎為推廣下載及應用「防騙視伏APP」

「防騙視伏APP」程式下載量至今已逾57萬次，警方形容為市民提供全天侯的防騙屏障之餘，亦更快捷收集詐騙情報。

網絡安全及科技罪案調查科警司陳純青表示，為推廣下載及應用「防騙視伏APP」 ，警方首次舉辦「全城反詐大抽獎」。自10月1日早上9時開始，無論是新舊「防騙視伏APP」用戶，只要持有效香港身份證，透過點擊APP内的浮動抽獎標示，然後跟從指示完成各種動作，進入抽獎網站，即可獲得相應抽獎機會。

▼「全城反詐大抽獎」參加方法▼



完成指定動作越多，用戶的抽獎次數越多，有機會抽得各種獎品，包括全新電動車、智能手機、信用卡簽帳額、機票、酒店住宿、珠寶首飾、電器及生活品禮券等等，逾4萬份獎品，總值超過港幣300萬元。

本次大抽獎分為每日即中獎及終極大抽獎兩部分：每日即中獎獎品包括智能手機、家庭電器、酒店住宿、珠寶首飾及餐飲禮券等；而終極大獎包括全新電動車、兩套雙人亞洲來回機票，一部智能手機及一套價值1萬元超市禮券，中獎名額共5個。

市民可即時在抽獎頁面得知抽獎結果，獎品會則透過電郵（info@antiscamluckydraw.hk）發送，包括可即用的電子禮券或憑中獎電郵到指定門市換領的禮品。抽獎網站亦會記錄參加者的抽獎次數，並以此進行終極大抽獎；換言之，用戶抽得愈多，中終極大獎機會則愈大。

終極大獎得獎者名單將於10月31日公布。如有疑問，市民可到守網者網站(cyberdefender.hk)查看抽獎詳情，或於星期一至日(包括公眾假期)早上9時至下午6時致電警方熱線（3700 7111）進行查詢。

陳純青介紹抽獎詳情，參加者愈抽得多愈有機會中獎。（周令知攝）

掃描二維碼下載「防騙視伏App」。

守網者CyberDefender官方網站：

https://cyberdefender.hk/

「防騙視伏App」Apple Store下載網址：https://apps.apple.com/hk/app/%E9%98%B2%E9%A8%99%E8%A6%96%E4%BC%8Fapp/id1663109821

「防騙視伏App」Google Play下載網址：

https://play.google.com/store/apps/details?id=scameter.hk.cyberdefender&hl=zh_HK&pli=1

「全城反詐大抽獎」熱綫：

3700 7111