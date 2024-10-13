海關截印尼空運來港「家居品」　檢$230萬乾魚翅、乾海參及中成藥

海關上周四（10日）在機場截查一批由印尼來港的空運貨物，檢獲約460公斤懷疑受管制乾魚翅、200公斤懷疑受管制乾海參、以及3300盒含有懷疑受管制天麻成分的中成藥，估計市值共約230萬元。案件現已轉交漁護署跟進。



海關10月10日於機場檢獲約460公斤懷疑受管制乾魚翅、200公斤懷疑受管制乾海參及3300盒含有懷疑受管制天麻成分的中成藥，估計市值共約230萬元。（海關提供）

海關當日透過風險評估，檢查一批從印尼抵港、報稱載有家居用品的空運貨物。經檢查後，海關人員在33個紙箱內發現該批懷疑受《保護瀕危動植物物種條例（第586章）》（《條例》）管制的乾魚翅、乾海參及中成藥。

海關提醒市民，根據《條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。市民可參閱網頁www.cites.hk，以了解各附錄物種的許可證要求。如有查詢，可以電郵hk_cites@afcd.gov.hk或致電1823與漁護署聯絡。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑走私活動。