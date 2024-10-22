曾偉雄遇竊｜警拘兩竊匪涉大埔兩案　其中一屋距曾偉雄住所1公里

大埔康樂園接連發生兩宗爆竊案，警務處前處長曾偉雄的住所前晚（20日）揭發失竊後，損失手錶、現金等財物；另一單位住戶昨晚（21日）回家後，亦發現單位內有3隻總值29萬元勞力士手錶被盜走。曾偉雄住所失竊案發生後，新界北總區重案組接手調查，昨傍晚有警車出入遇竊獨立屋的屋苑。亦有讀者透露，昨晚有大批便衣探員在屋苑內進行調查，及後拘捕兩名賊人，其間曾將賊人按地制服。警方今日（22日）指，已拘捕兩名分別31歲及36歲男子，涉嫌爆竊、企圖爆竊、刑事毀壞及襲警，兩人正被扣查。



警方檢獲大批證物。（林振華攝）

新界北總區重案組總督察譚子偉表示，針對區內一連串爆竊行動，快速應變部隊、衝鋒隊、無人機隊、機動部隊和軍裝巡邏小隊等，陸空雙管齊下打擊爆竊案。10月21日晚上約10時半，警方接報指大埔康樂園一間獨立屋遇竊，附近華樂豪庭亦有可疑人士出現，遂作出大規模搜索，發現兩名竊匪藏身華樂豪庭一村屋外的電單車車罩內，其中一人嘗試逃走，推跌一名警員，致其左手手指骨折。兩名竊匪最終被制服。

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被捕兩名男子31歲及36歲，持雙程證，分別報稱無業及裝修工人，相信與昨晚康樂園竊案有關，事主損失3隻手錶，共值約29萬元。兩匪亦曾嘗試爆竊華樂豪庭一村屋單位，他們曾匿藏在內的電單車車罩也有損毀，兩人最終涉「爆竊」、「企圖爆竊」「襲警」及「刑事毀壞」等罪被捕 。警方正調查他們是否與其他爆竊案有關，包括曾偉雄住所爆竊案，並會調查兩人是何時來港，以及是否有其他同黨，亦正過查失物下落；而昨晚康樂園的爆竊案，與曾偉雄住所相距約一公里。

▼大埔康樂園10月22日早上情況▼

今日（22日）上午7時59分，警方接獲康樂園路一單位的住戶報案，指昨晚返回單位時，發現後花園的門戶遭撬開，屋內有搜掠痕跡，懷疑被人爆竊。經初步點算，一共損失3隻約值29萬元的勞力士手錶。案件列「爆竊」，交由大埔警區刑事調查隊第一隊跟進。

而在前晚（20日），警務處前處長曾偉雄的獨立屋同樣遇竊。警方當晚約11時45分接獲報案，指大埔區一住宅被人爆竊。經點算後，發現損失少量飾物、手錶和現金等財物。事件中無人受傷，案件列作「爆竊」處理，交由新界北總區重案組調查。曾偉雄昨晚回覆傳媒查詢時證實事件，指前晚（20日）與家人外出回家後，發現住所被爆竊，幸家人均無大礙，曾偉雄感謝各界關心。

警員昨日（21日）到達涉事大埔獨立屋調查。（林振華攝）

警員昨日（21日）到達涉事大埔獨立屋調查。（林振華攝）

曾偉雄於2011年1月11日至2015年5月4日擔任警務處「一哥」，卸任後擔任國家禁毒委員會副主任、第十三屆全國政協委員及中國警察協會副會長等。

警務處前處長曾偉雄。（資料圖片）