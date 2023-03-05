蔡天鳳案｜曾偉雄：為極個別惡性案件令人震驚　香港總體治安良好

兩會召開之際，全國政協委員、國家禁毒委副主任、香港警務處原處長曾偉雄向內媒表示，蔡天鳳被謀殺一案為極個別惡性刑事犯罪案件，香港總體治安良好，「罪案率低於全球絕大部分地區」。



全國政協委員、國家禁毒委副主任、香港警務處原處長曾偉雄。（《南方都市報》）

內媒《南方都市報》5日報道，曾偉雄接受採訪時表示，蔡天鳳被謀殺一案是惡性刑事犯罪，犯案的手法令人震驚，有人繼而對治安產生擔憂，但他必須指出，香港總體治安情況還是非常好的。

曾偉雄稱，香港的罪案率比全球大多數地區要低，去年每10萬人口之中的犯案總數是900多人。

曾偉雄又表示，他2019年剛參與禁毒工作的時候，內地的吸毒人員是240多萬，到今天已經下降至不足150萬，內地的禁毒工作取得了非常傲人的成績。相反，全球吸毒人員的數據在不斷上升，全球大概80億人口，吸毒人員約3億，這個比例和內地的數據相比，相差甚遠。

談及中港薪金之間的差異的問題上，曾偉雄表示，香港的年輕人不僅要抱有願意到內地工作的心態，也需要抱有願意到內地生活的心態。除了就業，還有創業、求學，港人遇到困難是必經的過程，但他相信隨著兩地逐漸融合發展，在經歷這些「陣痛」之後，最終能解決這些難題，香港的年輕人能真正願意留在內地發展和生活。