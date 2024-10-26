東涌線部分路段早收車　欣澳站暢順　港鐵﹕目標明早全綫恢復正常

為配合東涌綫（東涌線）延線工程，港鐵往來東涌與欣澳站列車服務今晚（26日）提前兩小時收車，港鐵在收車後會提供免費接駁巴士往返兩站，約3至9分鐘一班，車程約20至30分鐘，港鐵特別提醒，如乘客需要由東涌站搭接駁巴士到欣澳站，並轉乘鐵路往香港站，須於晚上12時18分前在東涌站登上接駁巴士，否則有機會未能趕上從欣澳開出的尾班港鐵。



晚上11時，欣澳站內外所見，多名職員分別在站內及穿梭巴士站打點，為乘客提供協助，現場一切暢順，需往來欣澳站及東涌站的乘客，可轉乘穿梭巴士。



港鐵指，工程人員將全力推進工程，完成後將進行詳細的安全檢查，以及使用不載客列車進行安全測試，目標是東涌綫明早頭班車起全綫恢復正常列車服務。



晚上11時，欣澳站安排暢順。（梁偉權攝）

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晚上近12時，現場所見，有大批由香港站開出、以欣澳站為尾站的列車乘客，前往轉乘穿梭巴士往東涌站。有乘客表示，事前已知悉今日提早收車，安排大致良好。對於要轉乘約半小時的穿梭巴士，他並無不滿，表示問題不大，只是偶爾一次，配合港鐵的工程，「大家市民都相就吓啦，工程快整好，咪大家都快好多」。

港鐵表示，為配合東涌綫延綫工程，今日由東涌站往香港站，以及香港站往東涌站的尾班車均已開出。東涌綫來往東涌站至欣澳站的列車服務在最後一班列車抵達東涌站後就會提前完結。而其他路段，即香港站至欣澳站，以及機場快綫的列車服務會維持正常，直至正常收車時間為止。

接駁巴士車程約20分鐘 港鐵籲預留充足時間乘車

港鐵公司正提供免費接駁巴士往返東涌站及欣澳站，最密約3分鐘一班。由東涌開出的接駁巴士已投入服務。而將由欣澳站開出的接駁巴士亦已準備就緒，預備接載隨後抵站並需繼續前往東涌站的乘客。由於接駁巴士車程較長，約20至30分鐘，並有機會受路面情況影響，乘客請預留充足的時間乘車。因此平時會在東涌站乘搭尾班車返回市區的乘客要特別注意，今晚只有乘搭00:18前由東涌開出的接駁巴士，才可於欣澳站接駁往香港站方向的列車。

港鐵指，東涌站及欣澳站已增設特別標示和指示牌，並已加派職員協助乘客。乘客請注意站內標示及職員指示，轉乘接駁巴士。（梁偉權攝）

東涌站及欣澳站已增設特別標示和指示牌，並已加派職員協助乘客。乘客請注意站內標示及職員指示，轉乘接駁巴士。港鐵公司再次感謝乘客體諒及配合。

另一邊廂，港鐵工程人員亦正密鑼緊鼓進行準備工作，待列車通過東涌站至欣澳站的路段之後，隨即著手展開工程，善用這段額外的非行車時間進行安裝道岔的關鍵工序。工程人員將全力推進工程，完成後將進行詳細的安全檢查，以及使用不載客列車進行安全測試，目標是東涌綫明早頭班車起全綫恢復正常列車服務。

東涌線/東涌綫尾班車時間（2024年10月26日）

．東涌站開出：晚上11時01分

．香港站開出：晚上11時07分

．欣澳至香港站的列車服務維持正常



（港鐵Facebook圖片）

東涌線/東涌綫10月26日提早收車免費接駁巴士資訊：

免費接駁巴士班次：3至9分鐘

免費接駁巴士預計車程：20至30分鐘

免費接駁巴士尾班車時間：

．東涌開出：10月27日凌晨0時43分

．欣澳開出：10月27日凌晨1時18分



（港鐵Facebook圖片）

東涌線/東涌綫10月26日提早收車免費接駁巴士上車處位置：

東涌往欣澳：東涌站A出口停車場

欣澳往東涌：欣澳站A出口欣澳公共運輸交匯處



（港鐵Facebook圖片）

東涌線/東涌綫10月26日提早收車港鐵提示：

．如須由東涌站坐接駁巴士到欣澳站並轉乘鐵路往香港站須於晚上12時18分前在東涌站登上接駁巴士

．早出發為行程預留更多時間

．留意免費接駁巴士上落車地點及班次

．以MTR Mobile 看清列車服務安排



機場鐵路總管呂幹貽早苛強調，如旅客需要由東涌站搭接駁巴士到欣澳站，轉乘鐵路往香港站，須於12時18分前等上接駁巴士，否則有機會未能趕上從欣澳開出的尾班港鐵。（資料圖片/梁鵬威攝）

機場鐵路總管呂幹貽早前強調，如旅客需要由東涌站搭接駁巴士到欣澳站，轉乘鐵路往香港站，須於12時18分前登上接駁巴士，否則有機會未能趕上從欣澳開出的尾班港鐵。

他續指，當晚會派出約一百名港鐵職員在場協助乘客，兩個車站亦會增設特別標示。風球正掛，呂幹貽指，會密切關注天氣，會視乎降雨量、風速等，如判斷當日天氣對工程團隊構成安全問題，則會將工程延遲一周，至11月2號進行。

港鐵早前表示，會在東涌站和欣澳站之間增建東涌東站。該工程共需安裝4個道岔，港鐵稱將於本周六凌晨安裝其中一個，其餘3個則會在未來三年内陸續安裝。

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港鐵東涌綫延綫工程引入奧地利出產的「道碴搗固機 (Tamping Machine)」幫忙，加快調校路軌工序。（港鐵Facebook圖片）

東涌線延線涉及「東涌東段」及「東涌西段」。(離島區議會文件)

▼ 東涌線延線工程項目設計圖▼

