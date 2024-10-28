何文田站上蓋朗賢峯地盤三判工人追薪$400萬 大判二判到場協調
撰文：黃學潤
出版：更新：
何文田站上蓋住宅項目朗賢峯地盤被指拖欠薪金，約150名三判工人遭欠薪，涉及金額逾400萬元。今日（28日）早上8時許，約20名鋁質幕牆工人到上址追薪，並拉起寫上「無良僱主 有汗出無糧出」的橫額抗議，警方到場了解事件，大判金門及二判遠東代表在場協商。
香港建造業總工會理事長周思傑亦到場了解事件。他指，工人遭拖欠8月至10月份的薪金，主要追討8月至9月的薪金，10月份的薪金則佔小部份。他指，三判合豐負責人失聯，工人於是到地盤拉橫額，工人已於上周四（24日）到勞工處登記。他又指，根據法例，大判有兩個月代支，若工人打卡記錄齊全，相信工人能夠成功追討款項，惟由於目前工人的出勤日數、工時、金額等與公司有出入，仍需待大判、二判及三判協調。
工人黃先生表示，今年2月份開始開工，月薪約3至4萬，惟5月份突然被拖欠薪金，6月份才獲發上個月薪金。至8月及9月再次被拖欠薪金，「拖到𠵱家都未出糧」。
有汗出無糧出︱多名工人白田邨重建地盤追薪 一男一度危坐平台有汗出冇糧出｜科大宿舍地盤工遊行追薪 指大判保華拖欠$6000萬大潭水塘道香港國際學校地盤 60名工人拉橫額追薪過百萬火炭穗禾苑維修工程 20工人拉橫額擋路追薪約$100萬高超道堵路追薪｜逾40工人欠$220萬 不滿遲出糧﹕交租水電唔等得