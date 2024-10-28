何文田站上蓋朗賢峯地盤三判工人追薪$400萬　大判二判到場協調

何文田站上蓋住宅項目朗賢峯地盤被指拖欠薪金，約150名三判工人遭欠薪，涉及金額逾400萬元。今日（28日）早上8時許，約20名鋁質幕牆工人到上址追薪，並拉起寫上「無良僱主 有汗出無糧出」的橫額抗議，警方到場了解事件，大判金門及二判遠東代表在場協商。



今日（28日）早上8時許，約20名鋁質幕牆工人到何文田站上蓋住宅項目朗賢峯追薪，並拉起寫上「無良僱主 有汗出無糧出」的橫額抗議。（黃學潤攝）

香港建造業總工會理事長周思傑亦到場了解事件。他指，工人遭拖欠8月至10月份的薪金，主要追討8月至9月的薪金，10月份的薪金則佔小部份。他指，三判合豐負責人失聯，工人於是到地盤拉橫額，工人已於上周四（24日）到勞工處登記。他又指，根據法例，大判有兩個月代支，若工人打卡記錄齊全，相信工人能夠成功追討款項，惟由於目前工人的出勤日數、工時、金額等與公司有出入，仍需待大判、二判及三判協調。

香港建造業總工會理事長周思傑指工人已於上周四（24日）到勞工處登記。（黃學潤攝）

工人黃先生表示，今年2月份開始開工，月薪約3至4萬，惟5月份突然被拖欠薪金，6月份才獲發上個月薪金。至8月及9月再次被拖欠薪金，「拖到𠵱家都未出糧」。

金門代表（中）到場了解。（黃學潤攝）

遠東代表（紫色杉）亦到場了解。（黃學潤攝）