跨境偽證集團201人被捕　招內地人來港「搵真銀」做黑工日薪$1200

今年7月至8月，香港入境處在國家出入境管理局統籌下，聯同廣西、廣東的出入境部門以及深圳的邊境機關展開聯合行動，成功瓦解一個提供一條龍黑工服務的跨境偽證集團，兩地共拘捕201人，包括集團香港主腦及骨幹成員，並檢獲大量製證設備及偽造證件。整個跨境偽證集團在香港和內地已運作超過六個月，涉案金額超過港幣1,300萬。



調查發現，內地居民被集團以「嚟香港搵真銀」、「保證有工開」等說法招攬後，持證件以旅客身份入境來港，然後以1000至2000元人民幣向集團購買假身份證後，非法在港從事餐廳或公司的清潔工，每日賺取500至1200元，當中須支付集團港幣150至200元不等的住宿費。



行動中檢獲大量偽造證件。（翁鈺輝攝）

內地執法機關在5月發現，跨境偽證集團在內地透過手機通訊程式開設不同群組，以「嚟香港搵真銀」並宣稱會提供一條龍服務，包括提供身份證、安排入住黑工宿舍及聲稱「保證有工開」，以招攬內地居民來港打黑工。

犯罪集團會根據內地居民的個人資料和相片製造一張假的香港身份證，並透過速遞公司在一日內送到香港的骨幹成員手上，意圖避開口岸執法人員的檢查。這批身份證最後再轉交到來港打黑工的內地居民。集團亦會安排黑工入住全香港不同地區的黑工宿舍，並安排開工和找工作。據了解，黑工的工作地點在油尖旺，所住宿舍主要在九龍及新界區，每個宿舍住了大約8至16個人，證件的製造時間仍在調查中。入境處調查顯示，整個跨境的偽證集團在香港和內地已運作超過六個月，涉案金額超過港幣1300萬。

助理首席入境事務主任許志堅（左）、高級首席入境事務主任蘇駿豪（中）及總入境事務主任葉子輝（右）交代案件詳情。（鄭嘉惠攝）

高級首席入境事務主任蘇駿豪交代行動細節指，經過深入的情報分析，在今年7月，調查人員成功鎖定一批在內地犯罪集團速遞來香港的假身份證。在速遞公司的配合下，調查人員在香港的包裹分發站扣起該批假身份證，並即時作出收網的行動。

行動當日，調查人員喬裝成為速遞員，在全港各區不同的目標地點，同時間進行管控派遞包裹的行動，並即時拘捕接收包裹的骨幹成員。根據拘捕行動所得到的線索，執法人員亦成功鎖定全香港不同的黑工宿舍及工作地點，遂作出行動。

整個行動中，入境處總共突擊搜查69個目標地點，當中包括37個住宅及32個工作地點；並拘捕52男45女，共97人，年齡介乎18至64歲，包括1名香港人的集團主腦、9名骨幹成員、67名懷疑非法勞工及20名聘用非法勞工的僱主。另外，在行動中亦檢獲21張偽造的香港身份證、18張偽造香港身份證的副本。

蘇續指，調查行動仍在進行，不排除會有更多涉案人士被捕，並正在調查聘用非法勞工的僱主是否知情。而內地方面，執法機關在內地搗破3個製作偽證的地點，共拘捕104名違法犯罪人員，包括18名骨幹成員，並檢獲12部偽證的製造設備。

假證質素差劣 有三大破綻

蘇表示，整個行動中檢獲的假身份證均來自同一犯罪集團，假證的質素差劣，亦欠缺相關的防偽特徵。真證的持證人相片側面會有3朵紫荊花全色圖像，以及在紫外線的照射下會顯示出彩色的維港及青馬大橋的煙花圖，而假證則缺乏上述圖像。另外，在真證的背面有一個光學變色油墨所構成三角形的圖案，會隨著觀察角度、在紅綠色兩色轉變。蘇指，市民只需要細心觀察，亦可輕易地分辨這些身份證的真偽。

入境處表示，未來會繼續與內地的執法部門保持緊密聯繫，加強情報交流，務求打擊整條的犯罪鏈。同時，入境處亦都會加強巡查黑工的熱點，打擊非法勞工及其僱主，保障本地工人的就業機會，並維持社會的秩序。