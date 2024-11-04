圖襲裁判官｜ 被捕人有精神科紀錄　攜案件判決書內提對裁決不滿

九龍城裁判法院發生持刀企圖襲擊裁判官事件，一名非禮案罪成的32歲姓李男子被捕，3名警員制服疑犯期間受傷需要送院。案件現列作企圖傷人案，交由西九龍總區重案組接手調查。西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳交代案件詳情，指疑犯有精神科紀錄，其攜帶的案件判決書內，有提及對裁決不滿。警方檢獲證物包括4把刀、2個打火機、2個打火槍、一盒火柴，以及4樽溶液及2樽粉末，溶液有易燃成分。



西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳指，3名警員手腳擦傷及扭傷，其中一名男警手指被利器割傷。姓李32歲男被捕人有刑事案底，涉嫌企圖傷人被捕，現被扣查。他情緒不穩，送往伊利沙伯醫院治理。被捕人過往有接受政府精神科治療紀錄。

警方檢獲4把長約27至46厘米不等的刀。其中一把全新、長約46厘米的刀，是被捕人士案發時所手持；制服時在身上另發現2把較新淨、不似有用過的刀；之後再檢獲其餘一把較舊的刀。

警方亦檢獲4樽溶液及2樽粉末，溶液有易燃成分。警方並在被捕人袋中檢獲刑事案件判決書及文件，內有對該宗案件裁決的不滿，比對資料下證實他為該案的本人。據悉，該案為發生於2020年的非禮案。

賈錦琳續指，九龍城裁判法院沒有安檢設施，相關單位會就有關方面作出交代，警方則會與相關單位商討如何加強保安。至於公眾席與裁判官席位置有距離，為何被捕人士可接近得到，賈錦琳稱兩者之間相距只有20米，不算太遠，但慶幸裁判官足夠可走避。

西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳（中）交代案情。（王譯揚攝）

九龍城裁判法院發生企圖持刀襲擊裁判官事件，3名警員制服疑犯期間受傷需要送院，現場檢獲至少兩把刀。

據了解，一名32歲涉及非禮案的姓李男子，早前被審訊的裁判官判處他罪成，他曾上訴被駁回，已完成刑期。有人懷疑懷恨在心，今日（4日）上午10時15分，李男趁該裁判官審訊案件時，在旁聽席聽審。聽審期間他從袋中取出一把刀，衝向裁判官席欲向裁判官施襲。裁判官見狀即刻避開，庭警見狀即時上前制止，李男事敗逃離法庭，被女庭警及兩名等候上庭的交通警在庭外被制服，並將其拘捕，及送往醫院檢查。除了李男手中的刀外，人員再在李男的袋中再搜出一把刀，及其身上搜出兩把刀。

九龍城法院發生企圖襲擊裁判官案，人員在現場檢獲至少2把刀。

警員在法院出入口發現一部單車，懷疑屬於疑犯，正圍封調查。現場消息指檢獲一個樽內有可疑粉末，爆炸品處理課到法庭調查；重案組探員在單車掃指模。

3名警員分別腳部擦傷、扭傷及鎅傷手部，被送往伊利沙伯醫院治理。案件現由西九龍總區重案組接手調查。

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李男所涉的非禮案案情指，他在尖沙咀登上往中環的港鐵列車後，被指兩度用手指摸事主。事主捉住李男衣袖，李男解釋因人多，事主卻指李男如彈琴般摸她，並決定要報警。其間李男曾要求乘客做證，但乘客均稱背著他未看到情況。