猜猜我是誰︱15歲男童扮兒子呃老婦交保釋金　涉兩案騙$41萬被捕

兩名八旬婦人接獲騙徒來電，訛稱是其兒子，指因刑事案件被警方扣留，急需繳付「保釋金」，兩人於是將41萬交予對方，其後發現受騙。警方以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名15歲本地男童，他現正被扣留調查。



西區警區刑事部深入調查，拘捕一名15歲男童。（資料圖片）

警方在10月9及15日分別接獲一名86及82歲女受害人報案，指收到騙徒來電，對方冒認為其兒子，聲稱因刑事案件被警方扣留，急需繳付「保釋金」。受害人因擔心兒子安危，遂按騙徒指示到指定港鐵站及自家門外將合共41萬元交予對方。其後，受害人聯絡家人求證，始發現受騙，於是報案求助。

西區警區刑事部隨即展開深入調查，翻查大量閉路電視及情報分析，鎖定一名負責收取騙款的可疑人，並於昨日（7日），以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名15歲本地男童，他現正被扣留調查。

警方呼籲市民，特別是長者，切勿輕信可疑來電。如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。警方亦呼籲年青人，切勿因搵快錢或受朋輩影響，而參與犯罪活動。「以欺騙手段取得財產」罪是十分嚴重的罪行，跟據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條，任何人如觸犯該罪行，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。