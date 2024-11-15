黑幫大耳窿3年向1600人放貸逾億　年息1100%超法定20倍　警拘4男

西九龍區刑事部執行一宗由情報主導、代號為「雷霆」及「火岩」的行動，打擊一個由黑社會操控的高利貸集團，昨日及今日（14日及15日）突擊搜查一個荔枝角的商業大廈單位，以及一個鰂魚涌住宅單位，一共拘捕4名本地男子（24歲至35歲），涉嫌無牌放債、放高利貸、洗黑錢、刑事毀壞等罪名，所有被捕人現正被扣留調查。行動期間，警方更在其中一名男子身上搜獲一粒懷疑為第一類毒品的「偉哥」。



警方提及，該高利貸集團由2022年起評作，過去3年向逾1,600人貸款，涉及的借貸金額由約2,000至100萬不等，總金額高達1.2億港元。警方經計算後，發現該集團貸款年利率高達1,100厘 ，比法定規定高出超過20倍。涉案團伙亦會以恐嚇方式向受害人追款。



集團以「大字報方式」向受害人追款。（梁偉權攝）

西九龍總區重案組第三B隊高級督察陳欣亮交代案情指，集團成員會Cold Call或以社交媒體接觸受害人，向他們發出貸款。但放貸時，貸款人或放債人卻會用不同理由扣減貸款金額，例如行政費，扣留金額高達貸款三分之一，並要求受害人每星期還款。

受害人借110萬 到手少於80萬 每周還$1.5萬

警方續指，其中一名受害人曾經借錢110萬，但實際到手卻少於80萬，他每星期還款金額高達1.5萬元，形容該集團謀取「暴利」。

受害人在如此高昂的利率和頻密還款，往往因無力償還而受到滋擾或電話恐嚇，住址大門亦會被淋潑紅油或塞鎖匙洞，甚至被貼大字報追款。集團特意以違法行為追討欠債。

警方表示，犯罪團伙為躲避警方追查，會向受害人發放一個傀儡戶口，要求受害人以現金方式入數。及後團伙成員會提取受害人的還款。

行動中，警方檢獲約3,030萬現金。（梁偉權攝）

行動期間，其中一名被捕人身上更藏有一粒俗稱「偉哥」的懷疑第一類毒品，他亦以「藏有第一類毒品」被捕。行動中，警方共檢獲了港幣30萬元現金、44張全新電話卡，4部電話、1部數鈔機、1部電腦、3隻USB記憶手指，以及集團向受害人追數時所使用的「大字報」。

警方指，證據顯示該集團一手包辦非法放債和追債。警方初步調查，發現有一個戶口，在過去幾個月內洗錢高達400萬元。警方會繼續追查資金的流向， 亦會凍結相關戶口。而受害人大多信貸評級較低，無法向正規銀行借款。

行動中，警方檢獲手機、電話卡等證物。（梁偉權攝）

警方表示，一直致力打擊非法高利貸的行為，尤其是由黑社會操控的高利貸集團，直接打擊黑社會的收入來源。警方希望藉此機會呼籲市民，向一些合法的金融機構去借取款項，切勿借取非法高利貸。

行動中，警方檢獲手機、電話卡等證物。（梁偉權攝）