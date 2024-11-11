投資騙案急增24%　地產文員現身親述如何跌入騙徒陷阱騙走23萬

地產公司文員K小姐9月經Facebook收到一名男子訊息，稱因要來港工作而需租樓，「擊中」K小姐搵生意心態。該男子向K小姐傳送生活照，與她混熟，雙方又使用錄音訊息及WhatsApp Call溝通，取得她信任。



這名男子後來向她表示在虛擬貨幣公司工作，向她推銷投資虛擬貨幣。一開始她存款2萬元到投資帳户，獲利5、6萬元，吸引她加碼投資，帳户一度顯示她獲利數十萬。到想提款時，客服便以有職員涉嫌犯法為由拒絕，更要求她繳付一筆保證金，否則便會有司法人員上門蒐證，她始知受騙，23萬元凍過水。她其實有懷疑，曾上網核對方資料，確認其所屬公司真實性，令她確信無疑。



警方今日（11日）指網上投資騙案報案數字最近錄得上升，10月與9月相比急升近24%。（周令知攝）

警方商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察溫璧而表示，在今年首九個月共接獲3,468宗網上投資騙案，比去年同期下跌近兩成；損失金額錄得約22億港元，比去年同期下跌近兩成。不過警方發現，10月案件數量比9月急升24%，由於投資騙案是所有騙案中損失金額最大的騙案，警方想提醒巿民切勿掉以輕心，要小心投資騙案以免騙徙有機可乘，提高警惕。

地產公司文員K小姐9月經Facebook收到後來才知是騙徒的男子訊息，稱代表公司來港工作，需要租樓。一心打算談生意的K小姐遂拿取對方個人資料，並約定見面。

騙徒開始向K小姐傳送生活照，稱希望知道多一點香港的資訊，以便將來到港工作；同時騙徒亦向K小姐表示，他是一間虛擬貨幣公司的職員，並向她介紹公司架構。期間他們有使用錄音訊息及WhatsApp Call溝通，令她從沒懷疑騙徒的真實性，惟騙徒以軟件問題為由拒絕視像通話。

地產公司文員K小姐在9月被一個冒充一間真實存在的虛擬貨幣公司職員的騙徒騙走23萬元。（周令知攝）

其後騙徒逐漸向K小姐推銷投資。由於她有對方的個人資料，更曾到網上核對，確認其所屬公司真實性，令她確信無疑。一開始她存款2萬元到投資帳户，帳户顯示她獲利5、6萬元，其後她增加投資額後，帳户更一度顯示她獲利數十萬。她曾兩次成功提款1,000元，惟希望提取更大筆款項時，客服便以有職員涉嫌犯法為由拒絕，更要求她繳付一筆保證金，否則便會有司法人員上門蒐證。對方一拖再拖，同時遊說事主再入款以拿回存款。最終事主共被騙去23萬元。

真實WhatsApp訊息內容。（周令知攝）

溫璧而提醒，即使網上能查到騙徒身份，亦難辨其真偽。她指最近其中最大單一損失金額更達7,847萬元，事主是一名38歲本地女士，任職虛擬貨幣公司主管，騙徒透過WhatsApp聯絡她，並提供投資方案，令對投資感興趣的她跌入圈套。

警方商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察溫璧而提醒，即使網上能查到騙徒身份，亦難辨其真偽。（周令知攝）

投資者及理財教育委員會投資者教育及協作關係總監楊蔚怡指，最近有新的網上詐騙方式：騙徒假冒香港警方反詐騙協調中心人員向市民發出WhatsApp訊息，訛稱市民涉及洗黑錢等非法活動，要求市民提供銀行帳戶交易記錄和其他敏感訊息，以便協助案件調查，最終令受害人損失金錢。

2024年1月至9月，警方錄得734宗「假冒官員」的電話騙案，涉及金額約7億元，較去年同期上升8.1% (55宗)。她指，反詐騙協調中心人員絕不會要求市民披露個人或銀行認證資料，也不會要求市民將款項轉入任何帳戶作為保證金，呼籲市民保持警惕。