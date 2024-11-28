象鼻山路隔音屏火｜天眼直擊有人橋底徘徊後冒煙　警重返現場調查

荃灣象鼻山路一段隔音屏昨日（27日）早上起火，火勢猛烈，濃煙席捲半空，並蔓延至上方行人天橋，亦有火球跌落馬路，來回全線因而封閉逾16小時，直至今日（28日）凌晨才重開。警方多次更改案件性質，直到今晨9時許再將案件改為「暫列縱火」跟進，多名探員重返現場調查。《香港01》獲得讀者陳先生提供的閉路電視錄影，拍攝到一人在起火橋底徘徊，不足2分鐘橋底開始冒煙，5分鐘後演變成大火。



影片顯示的時間11時00分14秒，一個人在行人天橋底徘徊。（讀者陳先生提供）

《香港01》獲得讀者陳先生提供的影片，拍攝到火警發生前後的過程。影片顯示的時間是昨日上午11時00分14秒，可見一個人在行人天橋底徘徊；約一分鐘後橋底又有一個人影駐足數秒。至11時01分48秒，橋底曾有人徘徊的位置，開始冒煙及疑有火光。僅僅5分鐘，火勢逐漸擴大愈燒愈猛烈，並蔓延至隔音屏，濃煙席捲半空。

約一分鐘後，橋底有一人影駐足數秒。（讀者陳先生提供）

警方多次改列案件性質 今早改「暫列縱火」探員重返現場

昨日消防將火救熄後，懷疑起火原因有可疑，交由警方跟進。警方最初將案件列作「縱火」調查，但經初步調查後相信現場有雜物起火，不涉及刑事成分，改列「火警」。至晚上，警方又將案件改列「暫列縱火」案調查，今日凌晨又列「火警」，今早9時59分再次將案件改為「暫列縱火」跟進。

今早11時，多名探員重返現場，並在橋底和行人天橋上查看和調查；路政署人員亦使用3D儀器在場測量。

今早有探員重返現場調查。（黃學潤攝）

路政署人員使用3D測量儀器。

▼▼昨日起火情況▼▼