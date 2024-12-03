扶手梯意外3周6宗｜港鐵油塘站拉車仔婦人跌倒　頭部朝下倒臥梯級

近日接連發生多宗扶手梯意外，今午（3日）港鐵油塘站再發生同類事故，是3周內第6宗。今午約1時15分，一名帶着手拉車的女子，在油塘站一條扶手電梯懷疑跌倒，連人帶車倒臥在梯級上。據了解，事主其後由救護車送往聯合醫院治理。



目擊者向《香港01》透露，下午1時許，他在月台候車時突聞巨響，查看下赫見「婆婆已經瞓咗喺度」，當時事主雖無流血，但神志不清，幸港鐵職員「反應好快」，即時按掣停止扶手電梯運作及圍封電梯，並「不斷問佢（事主）情況，叫佢唔好郁」。現場圖片可見到，事主頭部朝下，倒臥扶手電梯梯級上，身旁有一輛手拉車；有港鐵職員從旁施援。《香港01》正就事件向港鐵查詢。



今日（12月3日）下午，港鐵油塘站一條扶手電梯有乘客跌倒，職員從旁施援。（facebook / 隨貓隨影 授權提供）

翻查資料，連同今次事件，香港3周內已發生最少6宗涉及扶手電梯的意外，其中5宗都在港鐵站內發生。第一宗發生於11月13日晚上約10時半，一名身有酒氣的男子，疑在港鐵長沙灣站一條連大堂及月台的扶手電梯上失平衡，失足滾落如骨牌般壓倒後方乘客，事件中合共4人受傷，由救護員送院。

▼11月13日港鐵長沙灣站扶手電梯意外▼



11月13日，港鐵長沙灣站一名男子乘扶手電梯期間懷疑失平衡，骨牌式撞到多人，3名女乘客被波及受傷。（曹德熙攝）

11月13日，港鐵長沙灣站一名男子在扶手電梯疑失平衡跌下，並骨牌式撞到多人，港鐵職員趕至，暫停涉事扶手電梯並圍封。（曹德熙攝）

其後於11月17日下午5時許，一個湖北旅行團途經港鐵尖東站L6出口附近行人隧道一條扶手電梯時，其中一名女遊客疑失平衡，從梯級上滾落，亦如骨牌般壓倒後方其他旅客，多人被波及，最少6人受傷，有男傷者小腿血流如注，染滿長褲。

▼11月17日尖東扶手電梯意外▼



11月17日，有男子腳部受傷流血。

第三宗意外發生於11月19日下午約3時42分，港鐵黃埔站近C、D出口，據報有人從扶手電梯跌下受傷。救護員為兩名傷者檢查及包紮，將兩人送往伊利沙伯醫院治理。

▼11月19日黃埔扶手電梯意外▼



11月19日，港鐵黃埔站發生涉及扶手電梯的意外，兩人受傷送院。

11月19日，港鐵黃埔站發生涉及扶手電梯的意外，兩人受傷送院。

第四宗發生在上周六（23日）下午4時許，港鐵太古站有長者在扶手電梯失足跌倒受傷，隨後電梯懷疑煞停導致更多人跌倒，造成兩人受傷，其中一名傷者右腳小腿出現兩個傷口，鮮血沿小腿直流。

11月23日意外後，扶手電梯暫停運作，港鐵職員持急救箱上前協助傷者。（香港突發事故報料區 Facebook / Chiu Chan）

至11月26日下午約5時45分，再有第五宗同類意外，一名男乘客在港鐵尖沙咀站乘搭扶手電梯由車站大堂到月台期間，懷疑失平衡跌倒，撞及前方的一名女乘客，兩人均受傷，由救護車送廣華醫院治理。據知涉事男乘客身有酒氣。