倉務員涉藏近400項兒童色情影像　與10歲女友性交　認罪候判

倉務員於3年前被警員截查時，發現其iPhone 手機和iPad內，藏有近400項屬兒童色情物品的相片和影片。此外，警方調查時發現，倉務員和一名10歲女童拍拖時，兩人曾在後樓梯性交，期間他拍下和女友性交的影片。倉務員今(3日)在高等法院承認製作和管有兒童色情物品、非法性交等共4罪，法官把案件押後至11月11日判刑，期間索取倉務員的心理和精神報告，以及女事主的創傷報告。



被告莊信謙，27歲，承認1項管有兒童色情物品、2項製作兒童色情物和1項與13歲以下女童非法性交罪，合共4罪。

案情指，警員於2021年8月4日，在何文田愛文廣場截停被告。警員在被告的兩部電話 iPhone 12 和 iPhone 6，以及1部iPad內，發現屬兒童色情物品的相片和影片。被告因此被捕，並在警誡下承認下載該些女童的相片和影片，供自己觀看。

被告和女童X於後樓梯性交 期間拍攝影片

經進一步檢驗，警方確認其中135張相片和222張影片，屬於兒童色情物品。除了該些物品外，被告手機內另有9段影片涉及一名女童。警方未能確定該女童的身份和年紀，但專家看過影片後，認為女童的年紀屬青春期早期。被告在警誡下稱，他和該女童於半年前拍拖，兩人曾性交，而被告於女童替他口交時，拍攝影片。他亦指，不知道該女童的年紀。

此外，警方亦在被告的手機中發現11段影片，涉及女童X(案發時10歲)。案情指，X於同年6月和被告拍拖。於同月底，被告在觀塘安泰邨一大廈的後樓梯，脫去X的褲子，舔其私處。X繼而按被告要求，替他口交。被告之後在使用安全套下，和X性交。期間，被告拍下該些影片。

而案中的相片和影片，屬兒童色情物品中的第二及第四級別。

案件編號：HCCC147/2023