海關突擊搜15派對房間拘3負責人　檢卡拉OK機共載逾30萬首侵權歌

海關留意到近日有派對房間提供侵權卡拉OK歌曲，遂於12月9日至20日，趁聖誕前夕，展開行動「喜鵲」，搗破屯門、葵涌、觀塘九龍灣等多區，共15間派對房間，拘捕3名派對房間負責人，並檢獲16部疑播放侵權歌曲的卡拉OK機及一部載有盜版遊戲的遊戲機，市值共40萬元，並載有超過30萬首侵權歌曲。



版權及商標調查科科技罪案調查組高級調查主任廖聞晉交代案情。（鄧海興攝）

版權及商標調查科科技罪案調查組高級調查主任廖聞晉交代行動時指，海關經過情報分析，以及在深入調查後，鎖定多間派對房間，並在版權持有人協助下採取執法行動。行動中，海關在多區突擊搜查15間派對房間，涉嫌在業務過程中管有並提供侵權的卡拉OK歌曲給顧客使用。

行動中，海關共檢獲16套懷疑用作播放侵權歌曲的卡拉OK機及1部載有懷疑盜版電子遊戲的遊戲機，該批影音器材，估計市值約40萬元。檢獲的卡拉OK機， 一共載有超過30萬首懷疑侵權歌曲。

行動其間有3名男子（31至40歲）涉嫌違反《版權條例》被捕，他們均為派對房間的負責人。案件仍在調查中，海關不排除會有更多人被捕。

行動中，3名男子被捕。（梁偉權攝）

海關留意到，涉案派對房間都有利用社交平台推廣業務，為顧客提供消遣場地。他們收取的費用，包括使用侵權卡拉OK機及遊戲機。海關指，派對房間負責人相當警覺，他們在顧客查詢時，只會提供派對房間所屬的區域，直至顧客全數繳付金額，才在使用日期當天，向他們提供派對房間詳細地址。

海關又指涉事派對房間全部以自助形式去營運，派對房間的大門密碼交給顧客自行入內，裏面沒有職員和負責人。海關相信，涉案派對房間企圖利用以上手法，逃避海關人員偵查。

行動中，3名男子被捕。（鄧海興攝）

根據《版權條例》，任何人在未得到版權持有人的特許下，為任何貿易或業務的目的，或任何貿易或業務過程中管有侵犯版權複製品，以及令任何人使用該侵犯版權複製品，即屬違法，一經定罪，每件侵權物品最高可被判罰款5萬元及總共監禁4年。

海關提醒，營商人士必須遵守版權條例，就音樂視像記錄以及電子遊戲，可以向有關的版權持有人查詢。海關重申，會繼續嚴厲執法，打擊不同層面的侵權活動。

另外，海關呼籲市民應該尊重知識產權，切勿光顧使用侵權歌曲以及侵權器材的派對房間。市民可以致電海關24小時舉報熱線 182 - 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶 crimereport@customs.gov.hk，舉報懷疑侵權洞動。