觀塘電單車泊位起火燒32車　警經調查同日拘47歲男涉縱火

今（29日）凌晨4時許觀塘發生涉及多輛電單車的火警，容鳳書健康中心後的電單車泊位起火，共32車被波及。消防接報趕至現場，發現上址火勢猛烈，立即開喉灌救，未幾將火救熄，事件中無人受傷。



警方經初步調查，相信起火原因有可疑，懷疑有人在上址後逃去。事件被列作縱火案，交由觀塘警區刑事調查隊第一隊跟進，警方經調查後，在觀塘拘捕一名姓鄧男子（47歲），他涉嫌縱火，現正被扣留調查。

今（29日）凌晨4時許，觀塘容鳳書健康中心後的發生涉及多輛電單車的火警，起火原因有可疑。（鄭嘉惠攝）

事發於今日（29日）凌晨4時許，警方接獲觀塘有康街多人報案，指發現有多輛停泊在上址對開的電單車懷疑起火。救援人員接報到場，消防將火救熄。經初步點算，現場共有12輛電單車起火，火勢波及另外19輛電單車及一輛私家車。

多達31輛電單車被燒毀。(陳永武攝)

火勢被救熄後，消防仍繼續射水以防死灰復燃。

多達31輛電單車被燒毀。鄰近的容鳳書健康中心外牆亦嚴重熏黑。(陳永武攝)

多達31輛電單車被燒毀。消防調查火警起因。(陳永武攝)

多達31輛電單車被燒毀，波及一輛TESLA車尾。(陳永武攝)

多達31輛電單車被燒毀。消防開喉射水降溫。(陳永武攝)

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1. Re: INC: VEHICLE ON FIRE

(1242hrs, 29/12/2024)

牌頭：縱火 T202412290037

報案日期／時間：2024年12月29日 0442hrs

地點：觀塘有康街近燈柱編號CF0038

被捕人資料AP：M / 鄧 / AGED 47

事件簡述：

警方接獲多人報案，指發現有多輛停泊在上址對開的電單車懷疑起火。

人員接報到場，消防將火救熄。經初步點算，現場共有十二輛電單車起火，火勢波及另外十九輛電單車及一輛私家車。經初步調查，相信起火原因有可疑，懷疑有人在上址

後逃去。案件列作縱火，交由觀塘警區刑事調查隊第一隊跟進。

人員經調查後，在觀塘拘捕AP，涉嫌縱火，現正被扣留調查。

以上資料不是正式發放的新聞稿，只供大家作參考用途。