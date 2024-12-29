觀塘電單車泊位起火燒32車 警經調查同日拘47歲男涉縱火
撰文：凌逸德
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今（29日）凌晨4時許觀塘發生涉及多輛電單車的火警，容鳳書健康中心後的電單車泊位起火，共32車被波及。消防接報趕至現場，發現上址火勢猛烈，立即開喉灌救，未幾將火救熄，事件中無人受傷。
警方經初步調查，相信起火原因有可疑，懷疑有人在上址後逃去。事件被列作縱火案，交由觀塘警區刑事調查隊第一隊跟進，警方經調查後，在觀塘拘捕一名姓鄧男子（47歲），他涉嫌縱火，現正被扣留調查。
事發於今日（29日）凌晨4時許，警方接獲觀塘有康街多人報案，指發現有多輛停泊在上址對開的電單車懷疑起火。救援人員接報到場，消防將火救熄。經初步點算，現場共有12輛電單車起火，火勢波及另外19輛電單車及一輛私家車。
火勢被救熄後，消防仍繼續射水以防死灰復燃。
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1. Re: INC: VEHICLE ON FIRE
(1242hrs, 29/12/2024)
牌頭：縱火 T202412290037
報案日期／時間：2024年12月29日 0442hrs
地點：觀塘有康街近燈柱編號CF0038
被捕人資料AP：M / 鄧 / AGED 47
事件簡述：
警方接獲多人報案，指發現有多輛停泊在上址對開的電單車懷疑起火。
人員接報到場，消防將火救熄。經初步點算，現場共有十二輛電單車起火，火勢波及另外十九輛電單車及一輛私家車。經初步調查，相信起火原因有可疑，懷疑有人在上址
後逃去。案件列作縱火，交由觀塘警區刑事調查隊第一隊跟進。
人員經調查後，在觀塘拘捕AP，涉嫌縱火，現正被扣留調查。
以上資料不是正式發放的新聞稿，只供大家作參考用途。