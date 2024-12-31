粉嶺的士司機疑收錢時態度差　遭乘客毆傷　休班警制止│網片直擊

粉嶺發生的士司機遇襲案。facebook的士業界群組昨晚（30日）流傳一段的士內的車CAM片，片段僅長1分鐘，可見的士正沿粉嶺馬適路轉入馬德路，同時扭入One Innovale屋苑門口，隨即急停。而片段中可聽到司機以較為傲慢的聲線，向乘客講：「快手啦！攞定錢出嚟吖嘛！明知住呢度就！」



而車CAM隨後收錄到的聲音，只聽到司機發出似乎遇襲的呻吟聲，而的士亦左搖右擺，相信是有人毆打司機時造成。車CAM片段見到有屋苑保安趨近了解，突然有聲音大叫「差人呀唔好郁呀，差人！」片段就結束。據悉，有人疑因短途問題，而對客人態度差劣。而群組帖文中亦附上一張相片，可見相信是司機的男子頭部流血，血流披面。

的士停在屋苑門外，司機被乘客毆打，有保安員走出了解情況。(網上片段截圖)

警方回覆指，事發於12月27日（上周五）晚上。當晚10時41分，警方接獲一名休班警員報案，指在粉嶺馬適路發生一宗襲擊案。初步得悉，一名31歲姓黃的士男司機，於到達目的地準備收錢時，遭一名40歲姓唐男乘客襲擊。的士司機眼角受傷，由救護車送往北區醫院治理。乘客則涉嫌「襲擊導致身體實際傷害」被拘捕。

疑為遇襲司機，其眼角流血，血流滿面。(網上圖片)