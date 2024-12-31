粉嶺的士司機疑收錢時態度差 遭乘客毆傷 休班警制止│網片直擊
撰文：凌逸德
出版：更新：
粉嶺發生的士司機遇襲案。facebook的士業界群組昨晚（30日）流傳一段的士內的車CAM片，片段僅長1分鐘，可見的士正沿粉嶺馬適路轉入馬德路，同時扭入One Innovale屋苑門口，隨即急停。而片段中可聽到司機以較為傲慢的聲線，向乘客講：「快手啦！攞定錢出嚟吖嘛！明知住呢度就！」
而車CAM隨後收錄到的聲音，只聽到司機發出似乎遇襲的呻吟聲，而的士亦左搖右擺，相信是有人毆打司機時造成。車CAM片段見到有屋苑保安趨近了解，突然有聲音大叫「差人呀唔好郁呀，差人！」片段就結束。據悉，有人疑因短途問題，而對客人態度差劣。而群組帖文中亦附上一張相片，可見相信是司機的男子頭部流血，血流披面。
警方回覆指，事發於12月27日（上周五）晚上。當晚10時41分，警方接獲一名休班警員報案，指在粉嶺馬適路發生一宗襲擊案。初步得悉，一名31歲姓黃的士男司機，於到達目的地準備收錢時，遭一名40歲姓唐男乘客襲擊。的士司機眼角受傷，由救護車送往北區醫院治理。乘客則涉嫌「襲擊導致身體實際傷害」被拘捕。
黃傑龍：優質旅遊服務研擴大至的士業 推廣清真友善認證吸中東客中環的士撞壆司機被困 獲救後語無倫次 吹波逾90度涉醉駕被捕的士司機罵戰！深圳灣綠的疑爭位 2的哥互爆粗 拍片者：打佢！棺材車大戰的士！靈車切線險撞急停6次閘車 的哥爆後續： 好氣憤的士逆線行車！堵路與其他司機罵戰 遭全場圍攻：X你老X，報警！的士裝車CAM｜陳恒鑌：政府財赤料難有資助 車主要「預自己俾」