西九龍公路車禍｜私家車男司機除夕偕友慶祝　慘遇橫禍喪生遺妻兒

元旦日（1日）凌晨西九龍公路發生致命交通意外，一輛的士疑切線時，撞到一輛高速行駛的黑色私家車，釀成3死4傷。黑色私家車上30歲男司機、兩名分別33歲及34歲的男乘客均告不治。《香港01》今午接觸到男司機Ali的胞妹，得知死者在巴基斯坦出世，但幾歲已來港生活，他與太太育有兩名兒子，為家中經濟支柱。死者胞妹Sara指，兄長除夕不用上班，與朋友外出食飯慶祝，詎料遇上橫禍喪生。



西九龍公路往西隧方向近奧海城6車交通意外，釀成3死4傷。

死者胞妹Sara指，兄長Ali排行第二，另有一姊一弟。Sara指，兄長在巴基斯坦出世，但幾歲已來香港生活及成長。Ali與太太育有兩子，大仔就讀幼稚園K1班，幼子則年僅1歲，一家四口在荃灣居住。Ali為家中經濟支柱，涉事黑色私家車亦為Ali所有，他平時揸車搵食，閒時會駕車出外遊玩。

Sara續指，Ali除夕不用上班，所以與一眾巴基斯坦朋友外出食飯慶祝，惟不知他有否飲酒。凌晨發生意外後，兄嫂接獲消息，隨即通知其他家人到醫院守候，但良久未有消息，後來始知兄長在車禍現場已證實不治。Sara指Ali突然離世，兄嫂與一眾家人聚集商討後事，兩名姪兒則交由親戚看管。Sara坦言也不認識兄長接載的朋友，只知其中一人為鄰居的親戚。

車Cam片段拍攝到的士與黑色私家車相撞一刻

的士隨後由左線切往中線，此時有一輛黑色私家車沿西九龍公路快線高速行駛。

警方經調查後拘捕一名65歲男的士司機，涉嫌危險駕駛導致他人死亡。被捕司機駛至近港鐵奧運站對開路段時，懷疑切線時撞到原本在第3線行駛的黑色私家車，其後黑色私家車失控撞向石壆，再波及一輛行駛中之的士及另外3輛停泊在路肩的公路維修車輛。

黑色私家車30歲男司機全身多處嚴重受傷，現場證實死亡；2名33歲及34歲男乘客身體亦多處受傷，昏迷被送往瑪嘉烈醫院治理，分別於凌晨2時39分及凌晨2時47分被證實死亡。

警呼籲目睹提供資料

西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9023與調查人員聯絡。

▼涉事黑色私家車撞壆後連掃多車，車身嚴重損毀▼

車輛的引擎亦撞至飛脫。

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警方及救護車接報到場，初步涉及4輛私家車及2輛的士，其中一名男子當場證實死亡，另外有2人昏迷，被送院搶救。

警方及救護車接報到場，初步涉及4輛私家車及2輛的士，其中一名男子當場證實死亡，另外有2人昏迷，被送院搶救。