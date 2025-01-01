西九龍公路車禍｜34歲男下班會友慘死　父母妻子兩幼女徬徨失支柱

元旦日（1月1日）凌晨西九龍公路發生致命車禍，一輛的士疑切線，與一輛高速行駛的黑色私家車相撞，釀成3死4傷。黑色私家車上30歲男司機、兩名分別33歲及34歲的男乘客均告不治。其中34歲男死者Faisal的室友透露，Faisal是家中經濟支柱，數月前曾與妻女返回巴基斯坦，獨自回港後由朋友介紹任職地盤工，昨晚除夕收工後便與好友，一車5人外出遊玩慶祝，詎料遭橫禍喪生，遺下父母、4名弟妹、妻子和兩名分別僅2歲和7個月大的女兒。



《香港01》傍晚接觸到Faisal胞弟，他表示，父母及Faisal妻女現時仍留在巴基斯坦，在港的只有他們四弟妹，由於事出突然，現時尚未知道應要如何處理：「睇緊而家阿媽阿爸嗰邊點樣，一係佢哋返嚟香港，一係我哋全部返巴基斯坦。」胞弟又指，出事私家車上其中一人是Faisal的中學同學，據他所知，對方亦在今次車禍中不幸離世。



34歲私家車男乘客Faisal任職地盤工，除夕夜下班後偕友人外出遊玩慶祝，詎料慘遭橫禍離世，遺下父母、妻子及兩名幼女。

綜合Faisal胞弟與室友所說，Faisal與太太育有兩名分別只有2歲和7個月大、均在港出生的女兒，現時妻女均留在巴基斯坦。Faisal的父母亦身在巴基斯坦，只有4名介乎21至29歲的弟妹在港，其中一名年紀較小弟弟仍是學生。室友續稱，今早其胞弟亦有到住所取回私人物品等；而關於身後事方面，是否要將遺體運回巴基斯坦等，他就表示現時尚未知情況，要等其家人回覆。

Faisal室友表示，他與Faisal相識近8年，數月前Faisal曾與妻女返回巴基斯坦，其後獨自回港，回來後便和他同住，至今約2至3個月。他續指，Faisal由朋友介紹任職地盤工，昨日除夕夜仍有到大埔開工；及至晚上收工後，便打電話告訴他，指會和好友外出遊玩晚一點才回家，並囑他早點睡覺：「佢收工打畀我呀，話出去同朋友玩，『你瞓先啦，我晏啲先返嚟呀！』」

Faisal胞弟則向《香港01》透露，由於他們家中人數眾多，居住的單位又比較狹小，於是Faisal便搬出和朋友居住。Faisal昨晚下班後與朋友從葵涌出發，打算前往佐敦或尖沙咀食飯，詎料慘遭橫禍喪命；同行其中一名友人是Faisal的中學同學，據知亦不幸喪生。

胞弟續指，Faisal為家中長子，亦是經濟支柱。如今他遽然離世，事出突然，家人經濟上有一定困難，亦尚未知道應要如何處理：「睇緊而家阿媽阿爸嗰邊點樣，一係佢哋返嚟香港，一係我哋全部返巴基斯坦。」

西九龍公路往西隧方向近奧海城6車交通意外，釀成3死4傷。

案發在1月1日凌晨約1時44分，一輛黑色私家車載着5名巴基斯坦籍男子，高速駛經西九龍公路期間，與一輛切線的士相撞，再波及另外4車。私家車30歲男司機當場死亡，兩名分別33歲和34歲男乘客送院後亦告不治，一名21歲和一名25歲男乘客則分別昏迷和清醒送院救治。切線的士一男一女乘客亦受輕傷送院，65歲男司機則涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

車Cam片段拍攝到的士與黑色私家車相撞一刻

的士隨後由左線切往中線，此時有一輛黑色私家車沿西九龍公路快線高速行駛。

警呼籲目睹提供資料

西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9023與調查人員聯絡。

▼涉事黑色私家車撞壆後連掃多車，車身嚴重損毀▼

車輛的引擎亦撞至飛脫。

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警方及救護車接報到場，初步涉及4輛私家車及2輛的士，其中一名男子當場證實死亡，另外有2人昏迷，被送院搶救。

警方及救護車接報到場，初步涉及4輛私家車及2輛的士，其中一名男子當場證實死亡，另外有2人昏迷，被送院搶救。