九龍灣車禍｜死者女朋友視為終身伴侶　聞死訊泣稱：真係以為講笑

上周五（3日）九龍灣宏基街的致命車禍，27歲姓黃電單車男司機，疑被警察電單車尾隨，途中遇到一名休班男海關站於路中「攔車」，黃男連人帶車撞柱身亡；關員事後涉嫌「干預汽車」被捕。



車禍引起社會關注，死者母親及女朋友，今晚（6日）現身剖白，雙方均泣不成聲。女朋友梁小姐憶述兩小口子的往事，時笑時哭，形容男朋友平日駕車會讓人，為人溫柔、善良、老實，早已視對方為終身及靈魂伴侶，「我知嗰陣佢都死咗啦，我真係以為講笑咋‥‥‥嗚‥‥‥」



梁小姐表示，與男朋友在大學認識，已拍拖約3年半，男友曾於任美容公司任職行政。男友在認識她之後1年半，開始愛上電單車，「佢成日講佢係好鍾意車，冬天揸電單車遊車河先舒服，夏天熱到死。」其後在車友介紹下，先後儲錢買了兩輛電單車，前一輛賣掉後，改買今次出事一輛大馬力電單車，「我好唔鍾意坐佢呢架車，因為係大R‥‥‥」當時雙方更打情罵俏，男友問：「呢隻色靚唔靚？」梁小姐稱：「咁醜樣嘅！」

梁小姐指，從男朋友駕駛態度，可看得出其為人溫柔，「成日都讓人先‥‥‥好善良、好老實，人哋夢想係環遊世界，佢係想發達之後幫啲有需要嘅人。」她又指，男朋友為人節儉，「同我一齊先食貴少少，佢自己可以28蚊叉雞飯。」種種因素，梁小姐已視對方為終身伴侶及靈魂伴侶，大家共同飼養寵物，包括7隻不同品種的龜、鬃獅蜥，將來亦打算飼養貓狗，「有好多共同話題得我同佢知。」

1月3日，九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，圖為他生前參加車聚的照片，相中並非涉事電單車。（死者友人提供）

案發當日，梁小姐憶述男朋友約了朋友「遊車河」及吃飯，她遂自行回家用膳，詎料未幾便陰陽相隔。她收到友人電話後，便立即搭的士趕往現場，「我知嗰陣佢都死咗啦‥‥‥我真係以為講笑咋，我食咗兩啖飯就同媽咪講，唔得喇，我男朋友好似出咗事‥‥‥我搭的士嗰刻仲以為係講笑‥‥‥」趕抵現場時，朋友亦已抵達，每個人均神色凝重，其後閱畢車cam片段，「我覺得好慘囉‥‥‥」

對於被捕男子涉及何種罪名，梁小姐坦言不清楚，亦不抱期望。她說當日警方事後有接觸他們，但不清楚交警追截原因，目前仍待法醫驗屍，「唔知要等幾耐（才等到警察說法）‥‥‥」梁小姐又感謝親友支持及陪伴，關心她有否吃飯，「我睇到，等我平復下會覆，多謝佢哋，多謝好多佢嘅friend（朋友）都嚟支持佢（男朋友）、關心佢！」

1月3日，九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，遺體以白布覆蓋，警員在場調查。（資料圖片/梁偉權攝）

事發在上周五（1月3日）下午約5時46分，一輛電單車在宏光道疑因交通違規，被交通部警察電單車追截。電單車其後在宏基街近中央郵件中心對開失事，鐵騎士當場死亡。現場另有一名男子受輕傷，由救護車送聯合醫院治理。海關當日指，事件中一名休班海關人員發生交通意外，受傷送院。警方正對交通意外進行調查，海關會全力配合。

警方今日（1月6日）表示，案發當日以涉嫌干預汽車罪，拘捕一名40歲男子，他已保釋候查。警方仍在調查有關案件，將會徵詢律政司意見；海關不就個案再作評論。

1月3日，九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡；涉於路中「攔車」的海關事後涉嫌「干預汽車」被捕，獲准保釋候查。（資料圖片/梁偉權攝）

當日網上車cam影片可見，該輛電單車沿路飛馳，一名男子站在馬路中心，如同「守龍門」般不斷左右小幅度移動，懷疑試圖阻截電單車，電單車最終與男子發生擦撞，男子的手疑觸及鐵騎士頭盔，然後整個人凌空飛起墮地打滾；至於鐵騎士的頭盔與男子的手相撞後飛脫，人車失控、向左翻側，滑行約10米撞樹，傳出巨響，塵土飛揚。

就現場所見，電單車嚴重損毀跌在路邊，車輪飛脫，碎片散落一地，一個頭盔亦跌在路面。鐵騎士倒臥在一支疑被撞歪的鐵柱旁，遺體以白布和帳篷覆蓋。警方封鎖現場調查。

+ 9