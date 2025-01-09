劉德華演唱會．01直擊｜黃牛黨尾二場續搵食　警聯入境處拘逾10人

劉德華舉辦跨年演唱會，由去年12月中旬開始至明日（10日）落幕，紅館外出售「黃牛飛」情況有增無減。即使今日已經是尾二場，黃牛黨仍然繼續在場館外「搵食」。《香港01》 記者今日到現場直擊，在紅磡火車站附近至天橋一帶，仍然見到內地男公開以高價兜售及收購門票。晚上8時許，記者目擊警方九龍城警區、紅磡分區聯同入境處職員展開執法行動，當場拘捕10多名男女，並將他們雙手反扣，押上旅遊巴。



有小紅書網民慨嘆即使到了最後幾場，黃牛黨仍然猖獗，「我一直等到開場了，快九點，黃牛還要賣我五千一張」，她無能力買票只能打道回府，心痛稱快將40歲，仍然無機會一睹劉德華演唱會「與男神一牆之隔」。



警方聯同入境處職員到場「放蛇」，即場拘捕多名內地男女。(梁偉權攝）

警方聯同入境處職員到場「放蛇」，即場拘捕多名內地男女。(梁偉權攝）

黃牛黨在紅磡火車站流連，並表示「高價回收」。(梁偉權攝）

有網民今日上午曾在社交媒體小紅書分享，指2019年及2025年都分別「被鴿（放鴿子）被騙 」，心痛表示快將40歲，仍然無機會一睹劉德華演唱會「與男神一牆之隔」，抱怨紅館外的黃牛票「炒到4千5千一張」，即使被騙後報警求助亦無作用，警方則勸告從正規途徑購買，網民慨嘆劉德華門票一票難求，難以搶購，在市面上流通的門票亦被黃牛黨炒高價格，「我一直等到開場了，快九點，黃牛還要賣我五千一 張」。而粉絲會「華仔天地」得悉他們被騙經歷，亦好心免費送紀念品，呼籲大眾「警惕假票」。

《香港01》較早前報導， 有「黃牛黨」將原價1,280港元的門票，以10倍價錢12,800元人民幣出售，更有人出售像真度極高的假黃牛門票，歌迷持假飛入場方知受騙，受害人當中有內地、台灣及香港人。警方破獲16宗演唱會相關的詐騙案件，檢獲34張假門票，損失金額超過8萬元。

根據入境處條例，任何人違反對他／她有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。