鍾庭耀助查｜鍾劍華被國安處通緝　鍾庭耀新年發文：民研仍運作

香港民研主席及行政總裁鍾庭耀，今日（13）被警方國安處由住所帶到黃竹坑辦公室調查，據悉是涉及協助在逃人士鍾劍華的案件。鍾劍華涉嫌「煽動分裂國家」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪被通緝，鍾庭耀曾指，相信相關指控與香港民研無關，並指對方與香港民研的合作及僱傭關係隨著雙方於2022年4月合約期滿而結束，此後亦已沒有甚麼聯絡。



香港民研主席及行政總裁鍾庭耀，今日（13）被警方國安處由住所帶到黃竹坑辦公室調查，據悉是涉及協助在逃人士鍾劍華的案件。（翁鈺輝攝）

香港民意研究所主席兼行政總裁鍾庭耀到警署協助調查。（鄭子峰攝/資料圖片）

去年平安夜（12月24日），警方國安處公布新一批通緝名單，涉及6名海外港人，包括理大前助理教授鍾劍華及藝人鄭敬基等。

其中64歲的鍾劍華涉嫌「煽動分裂國家」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪。他被指於去年5月至6月期間，透過不同平台鼓吹港獨；2020年12月至2023年11月，持續透過不同的平台和方式，要求外國對中華人民共和國及香港特別行政區採取制裁、封鎖及敵對行動。

鍾劍華涉嫌「煽動分裂國家」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪被通緝。（資料圖片/張浩維攝）

警方國安處在去年12月24日的記者會公布新一輪通緝名單，涉及6人，包括黃大仙區議會前議員劉珈汶、前「學生動源」召集人鍾翰林、理大前助理教授鍾劍華、藝人鄭敬基，以及何良懋，張晞晴。（資料圖片/梁鵬威攝）

鍾庭耀事後稱，鍾劍華與香港民研的合作及僱傭關係隨著雙方於2022年4月合約期滿而結束，此後亦已沒有甚麼聯絡。鍾庭耀強調，香港民研研究工作完全不受事件影響，又指香港民研奉公守法，不會踩任何紅線或黑線，舉辦活動前會考慮法律在內一籃子因素，不相信有國安風險。

而去年7月，鍾庭耀曾表示，在現有計劃下會繼續做六四調查，但仍是不會公開發表。六四調查報告在內部參考，如任何人士、傳媒或機構要取得資源做學術用途，只要承諾不犯法就可以申請，但費用未定。

至上周四（1月9日），鍾庭耀發表專欄文章，題為「2025可是退休的好日子？」內容提到，他剛卸任世界民意研究學會會長，應該可退下來，但是想到「既然承諾了編寫一本全球通用的民研教科書，似乎還是退不了。」似乎未有定案。

他回望自己在民研領域工作了超過三分一個世紀，「經歷先盛後衰」感覺唏噓。自問「應否繼續堅持？似乎不只是一個問題，而是一個感嘆。民研離開大學，在紛亂中得到無數市民的支持，是厚愛，也是責任。」

鍾庭耀又承認，3年前友人勸他離開；選擇留下來，因為「天地有理，人間有情。」、「不是為了抗爭，而是為了堅持...在歷史的長河裡，暴政必亡，真理必勝。」

他心懷盼望：「香港雖然倒退，但民研仍然運作。放眼四方，比香港更差的地方實在不少。...如果情況真是這麼壞，我會避席，或者辭職。」

最後他期許「新年伊始，民研已經蓄勢待發，重新起步。為的，已經不是三十年前的憧憬，而是怎樣回饋香港市民不離不棄的支持，和以另類方法把香港精神變成國際文化的一部份，更深更廣地服務全世界。」